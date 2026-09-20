/सोने आणि चांदीचे भाव वधारले! एका आठवड्यात सोन्याच्या दरात 1,260 रुपयांची वाढ; शहरांनुसार दर तपासा

सोने आणि चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. देशभरातील सराफा बाजारात या आठवड्यात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत चांगली वाढ झाली आहे. 20 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,55,990 प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे. गेल्या एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ₹1,260, तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,150 वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरातही मोठी तेजी पाहायला मिळाली असून ती आठवडाभरात ₹10,000 प्रति किलोने महागली आहे. सध्या चांदीचा दर ₹2,55,000 प्रति किलो आहे.
जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि डॉलरच्या स्थितीतील बदल यामुळे आगामी काळात सोन्याच्या किमतीला आणखी आधार मिळू शकतो, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
गेल्या सात दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात ₹1,260 प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,150 वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर सध्या 4,390.11 डॉलर प्रति औंस आहे. मागील आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
सोन्यासोबत चांदीच्या दरातही या आठवड्यात मोठी वाढ झाली आहे. अवघ्या एका आठवड्यात चांदी ₹10,000 प्रति किलोने महागली असून, सध्या तिचा दर ₹2,55,000 प्रति किलो इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा भाव सध्या 66.70 डॉलर प्रति औंस आहे. मात्र, जानेवारीमध्ये नोंदवलेल्या सुमारे ₹4 लाख प्रति किलो या विक्रमी पातळीच्या तुलनेत चांदीचा सध्याचा दर अजूनही सुमारे 36 टक्के कमी आहे.
सोन्याच्या भविष्यातील दराबाबतही बाजारात मोठी चर्चा सुरू आहे. Jefferiesचे ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रॅटेजी क्रिस वुड यांच्या मते, आगामी काळात सोन्याचा दर 10,000 डॉलर प्रति औंस या पातळीपर्यंत पोहोचू शकतो. अमेरिकेतील बॉन्ड यील्डवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न आणि डॉलरच्या मूल्यात संभाव्य कमजोरी यामुळे दीर्घकालीन काळात सोन्याच्या किमतीला आधार मिळू शकतो, असे त्यांचे मत आहे.
थोडक्यात, एका आठवड्यात सोने ₹1,260 आणि चांदी ₹10,000 ने महागली आहे. दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,55,990 प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा दर ₹2,55,000 प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
(टीप: सोन्या-चांदीचे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. प्रत्यक्ष खरेदी करताना स्थानिक सराफा बाजारातील दर आणि मेकिंग चार्जेस तपासणे आवश्यक आहे.)