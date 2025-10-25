English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोने-चांदीच्या दर धडाम करुन कोसळले, 24 तासात सोन्यामध्ये 6000 तर चांदीच्या दरात 7000 रुपयांची घसरण

दिवाळी पाडव्यानंतर सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी लवकर सुरू झाली आहे. त्यानंतर सोन्याच्या दरात मोठी घसणर पाहायला मिळाली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 25, 2025, 03:15 PM IST
सोने-चांदीच्या दर धडाम करुन कोसळले, 24 तासात सोन्यामध्ये 6000 तर चांदीच्या दरात 7000 रुपयांची घसरण
Gold Silver Price

Maharashtra Gold Silver Price: दिवाळी, लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्यानिमित्त जळगावातील सोने बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून आली. या शुभ मुहूर्तावर सोने खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सोने दुकानांमध्ये गर्दी केली होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. 24 तासांत सोन्याचे दर 6000 आणि चांदी 7000 ने कमी झाली.

दिवाळी पाडव्यानंतर सोने खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी लवकर सुरू झाली आहे. त्यानंतर सोन्याच्या दरात मोठी घसणर पाहायला मिळाली. . एकाच दिवसात सोन्याचे दर 6000 आणि चांदी 7000 ने कमी झाली. जीएसटी वगळता सोन्याचे दर 123000 आणि चांदी 158000 ने कमी झाली.

ग्राहकांची मोठी गर्दी

24 तासांत सोने आणि चांदीच्या किमतीत 4500  रुपयांची आणि चांदीच्या किमतीत 5000 रुपयांची घसरण झाली. जीएसटीसह सोन्याची किंमत 128200 रुपयांवर आली आहे आणि जीएसटी वगळता चांदीची किंमत 164800 रुपयांवर आली आहे. दिवाळीत पाडव्यानिमित्त सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेल्या लक्षणीय घसरणीमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा दिलासा आहे आणि सोने आणि चांदी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे सामान्य ग्राहकांचे बजेट बिघडले आहे, अशी चिंता ग्राहकही व्यक्त करत आहेत. ज्वेलर्सच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिरता, डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदल आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे सोन्याच्या किमती वाढत आहेत.

धनत्रयोदशीला देशभरात 125 टन सोने विकले

गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या बाजारात तेजी दिसून आली आहे. तथापि, याचा सोन्याच्या खरेदीवर परिणाम झालेला नाही. इंडियन बिलियन्स असोसिएशनचे प्रवक्ते कुमार जैन म्हणाले की, धनत्रयोदशीला देशभरात १२५ टन सोने विकले गेले. सोन्यात गुंतवणूक केल्याने चांगला परतावा मिळतो, त्यामुळे लोक सोने खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत. तसेच, ग्राहकांचे म्हणणे आहे की ते लक्झरी वस्तूंऐवजी सोने खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीचे भाव किती होते?

गुरुवारी, COMEX वर डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा वायदा भाव 2.26 टक्क्यांनी वाढून $4157.31 प्रति औंस झाला, जो मागील सत्रात १.०६ टक्क्यांनी घसरला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी चांदीचा वायदा भाव गुरुवारीही जवळजवळ तीन टक्क्यांनी वाढून $49.03 प्रति औंस झाला. गेल्या आठवड्यात, चांदीने प्रति औंस $53.76 या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता.

सोने आणि चांदीच्या व्यवहारात वाढ का झाली?

आठवड्याच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यानंतर, गुरुवारी सोने आणि चांदीच्या वायदा व्यवहारात वाढ झाली. भू-राजकीय अनिश्चिततेमध्ये व्यापाऱ्यांनी केलेल्या मूल्य-आधारित खरेदीमुळे हे घडले. विश्लेषकांच्या मते, गुंतवणूकदारांचे प्राथमिक लक्ष अमेरिका-चीन व्यापारातील दीर्घकालीन गतिरोधावर राहिले. असे म्हटले जात आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग पुढील आठवड्यात होणाऱ्या संभाव्य बैठकीपूर्वी नवीन निर्यात निर्बंधांवर विचार करत आहेत.

