  • Gold Silver Price Today April 21: चांदी 2300 रुपयांनी घसरली तर, सोन्याचे दरही झाले कमी; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे आजचे भाव

Gold Silver Price Today April 21: चांदी 2300 रुपयांनी घसरली तर, सोन्याचे दरही झाले कमी; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे आजचे भाव

Gold Silver Rate Today April 21, 2026: आज सोने आणि चांदीच्या दरात किंचित घसरण झालेली दिसून येत आहे.  आजचे 24K, 22K, 18K दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 21, 2026, 10:43 AM IST
Gold Silver Price Today April 21: चांदी 2300 रुपयांनी घसरली तर, सोन्याचे दरही झाले कमी; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे आजचे भाव
What are the Gold-Silver Rate on 21 April: 21 एप्रिल 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये किरकोळ घसरण पाहायला मिळाली. सकाळच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात सोने सुमारे 200 रुपयांनी स्वस्त झाले, तर चांदीत मोठी घसरण होत ती तब्बल ₹2300 ने खाली आली. एमसीएक्स बाजारात चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट दिसून आली. सराफा बाजारात आज सोन्याच्या दरात फारशी मोठी हालचाल नसली तरी किंचित घसरण नोंदवली गेली. 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,55,280 प्रति 10 ग्रॅमवर आला असून त्यात जवळपास ₹10 ची घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे 22 कॅरेट सोनेही सुमारे ₹1,42,340 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आले आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दरही जवळपास ₹10 ने कमी होऊन ₹1,16,460 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.

चांदीच्या बाबतीतही किंमतीत सौम्य घसरण दिसून आली असून प्रति किलो दर सुमारे ₹2,74,900 इतका नोंदवला गेला, म्हणजेच सुमारे ₹100 ची घट झाली आहे.

सराफा बाजारातील दर

स्थानिक सराफा बाजारातही किंमतींमध्ये फारसा बदल दिसला नाही, पण थोडीशी घसरण कायम होती:

  • 24 कॅरेट सोने: ₹155,280 प्रति 10 ग्रॅम
  • 22 कॅरेट सोने: ₹142,340 प्रति 10 ग्रॅम
  • 18 कॅरेट सोने: ₹116,460 प्रति 10 ग्रॅम

चांदीचे दर 

चांदी: ₹2,74,900 प्रति किलो (सुमारे ₹100  ने घट)

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (सकाळी 9.30 वाजता)

  • दिल्ली: 24K ₹1,55,430 | 22K ₹1,42,490 | 18K ₹1,16,610
  • मुंबई: 24K ₹1,55,280 | 22K ₹1,42,340 | 18K ₹1,16,460
  • कोलकाता: 24K ₹1,55,280 | 22K ₹1,42,340 | 18K ₹1,16,460
  • चेन्नई: 24K ₹1,55,990 | 22K ₹1,42,990 | 18K ₹1,18,540
  • लखनऊ: 24K ₹1,55,430 | 22K ₹1,42,490 | 18K ₹1,16,610
  • कानपूर: 24K ₹1,55,430 | 22K ₹1,42,490 | 18K ₹1,16,610
  • पटना: 24K ₹1,55,330 | 22K ₹1,42,390 | 18K ₹1,16,510
  • जयपूर: 24K ₹1,55,430 | 22K ₹1,42,490 | 18K ₹1,16,610
  • इंदूर: 24K ₹1,55,330 | 22K ₹1,42,390 | 18K ₹1,16,510
  • भोपाळ: 24K ₹1,55,330 | 22K ₹1,42,390 | 18K ₹1,16,510

महाराष्ट्रातील दर 

महाराष्ट्रातही याच घसरणीचा परिणाम दिसत असून दर साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • मुंबई: 24K सुमारे ₹१,५५,२८० | 22K ₹१,४२,३४० | 18K ₹१,१६,४६०
  • पुणे: 24K सुमारे ₹१,५५,३०० | 22K ₹१,४२,३५० | 18K ₹१,१६,५००
  • नाशिक: 24K सुमारे ₹१,५५,३०० | 22K ₹१,४२,३५०
  • नागपूर: 24K सुमारे ₹१,५५,३०० | 22K ₹१,४२,३५०

सामान्यतः महाराष्ट्रात सोन्याचे दर देशातील प्रमुख शहरांप्रमाणेच असतात आणि स्थानिक कर व ज्वेलर्सच्या मार्जिनमुळे थोडाफार फरक दिसू शकतो. एकंदरीत, सध्या बाजारात हलकी घसरण दिसत असली तरी जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे पुढील काळात दरांमध्ये पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता कायम आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

