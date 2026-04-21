Gold Silver Price Today April 21: चांदी 2300 रुपयांनी घसरली तर, सोन्याचे दरही झाले कमी; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rate on 21 April: 21 एप्रिल 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये किरकोळ घसरण पाहायला मिळाली. सकाळच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात सोने सुमारे 200 रुपयांनी स्वस्त झाले, तर चांदीत मोठी घसरण होत ती तब्बल ₹2300 ने खाली आली. एमसीएक्स बाजारात चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट दिसून आली. सराफा बाजारात आज सोन्याच्या दरात फारशी मोठी हालचाल नसली तरी किंचित घसरण नोंदवली गेली. 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,55,280 प्रति 10 ग्रॅमवर आला असून त्यात जवळपास ₹10 ची घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे 22 कॅरेट सोनेही सुमारे ₹1,42,340 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आले आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा दरही जवळपास ₹10 ने कमी होऊन ₹1,16,460 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
चांदीच्या बाबतीतही किंमतीत सौम्य घसरण दिसून आली असून प्रति किलो दर सुमारे ₹2,74,900 इतका नोंदवला गेला, म्हणजेच सुमारे ₹100 ची घट झाली आहे.
स्थानिक सराफा बाजारातही किंमतींमध्ये फारसा बदल दिसला नाही, पण थोडीशी घसरण कायम होती:
महाराष्ट्रातही याच घसरणीचा परिणाम दिसत असून दर साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
सामान्यतः महाराष्ट्रात सोन्याचे दर देशातील प्रमुख शहरांप्रमाणेच असतात आणि स्थानिक कर व ज्वेलर्सच्या मार्जिनमुळे थोडाफार फरक दिसू शकतो. एकंदरीत, सध्या बाजारात हलकी घसरण दिसत असली तरी जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे पुढील काळात दरांमध्ये पुन्हा चढ-उतार होण्याची शक्यता कायम आहे.