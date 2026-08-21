/Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी; 22 कॅरेट सोनं 1.46 लाखांच्या पुढे, आजचे दर पाहा

Gold Silver Price Today 21 August 2026: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस काहीसा महागडा ठरू शकतो. देशांतर्गत वायदे बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, कमकुवत अमेरिकी डॉलर आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल यामुळे सोन्या-चांदीला आधार मिळत असल्याचे दिसत आहे. आज 21 ऑगस्ट 2026 रोजी MCX वर सोन्याचा भाव ₹275 ने वाढून ₹1,59,700 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. त्याचवेळी चांदीच्या दरात ₹1,257 ची वाढ झाली असून ती ₹2,44,500 प्रति किलो या पातळीवर व्यवहार करत आहे.
जागतिक बाजारातही मौल्यवान धातूंच्या दरात तेजी पाहायला मिळत आहे. सोन्याचा भाव सुमारे 0.29 टक्क्यांनी वाढून $4,584 प्रति औंस झाला आहे. तर चांदीमध्ये 1.04 टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून ती $68.85 प्रति औंसवर पोहोचली आहे. सोन्याच्या किमतीत सलग तिसऱ्या आठवड्यात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचे दर महत्त्वाचे ठरतात.
मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकेकडून इराणवरील आर्थिक निर्बंध आणखी कडक करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, अमेरिकी डॉलरची कमजोरी आणि अमेरिकन ट्रेझरी बाँडच्या बायबॅकशी संबंधित बातम्यांमुळेही सोन्याला आधार मिळाला आहे. आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळतात. त्याचाच परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर दिसत आहे.
21 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,601 प्रति ग्रॅम आहे. म्हणजेच 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याची बेस किंमत सुमारे ₹1,46,010 होते.
मात्र दागिने खरेदी करताना या बेस किमतीव्यतिरिक्त GST आणि मेकिंग चार्ज आकारला जातो. त्यामुळे दुकानातील अंतिम किंमत यापेक्षा अधिक असू शकते.
21 ऑगस्ट 2026 रोजी कानपूर, दिल्ली, मुंबईसह देशातील अनेक शहरांमध्ये चांदीचा दर सुमारे ₹255.10 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹2,55,100 प्रति किलो आहे. 10 ग्रॅम चांदीची बेस किंमत सुमारे ₹2,551 होते. त्यावर 12 टक्के मेकिंग चार्ज म्हणजे सुमारे ₹306 आणि 3 टक्के GST म्हणजे जवळपास ₹86 जोडल्यास अंतिम किंमत सुमारे ₹2,943 पर्यंत जाऊ शकते.
सोन्याच्या भविष्यातील किमतींबाबत बाजारातील काही तज्ज्ञांनी मोठे अंदाज व्यक्त केले आहेत. Kitco.com च्या अहवालानुसार, Electrum Group चे अध्यक्ष थॉमस कपलान यांनी भविष्यात सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार सोन्याचा भाव पुढील काळात $30,000 ते $50,000 प्रति औंस या पातळीपर्यंत पोहोचू शकतो. अलीकडील बाजारातील घसरणीकडे त्यांनी दीर्घकालीन तेजीच्या पार्श्वभूमीवर आलेली तात्पुरती घसरण किंवा ‘करेक्शन’ म्हणून पाहिले आहे.
आज सोन्याचे दर विक्रमी पातळीच्या आसपास असल्याने दागिने खरेदी करताना केवळ प्रति 10 ग्रॅमचा भाव पाहणे पुरेसे नाही. शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST आणि दागिन्यांच्या अंतिम बिलाची रक्कम यांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
(टीप: सोन्या-चांदीचे दर बाजारातील चढ-उतारांनुसार दिवसभर बदलू शकतात. दागिने खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक ज्वेलर्सकडील ताजे दर आणि लागू शुल्क तपासणे योग्य ठरेल.)