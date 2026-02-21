Gold Silver Price Today, 21 February: Tariff वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्या-चांदीच्या दरात उसळी! चांदीत 10,000 ची झेप, जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: जागतिक घडामोडी आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत सराफा बाजारात पुन्हा एकदा हालचाल वाढली आहे. 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ वाढ दिसून आली, तर चांदीने मोठी झेप घेत गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार 24 कॅरेट सोने 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले. 23 कॅरेट 1,54,445 रुपये, 22 कॅरेट 1,42,040 रुपये, 18 कॅरेट 1,16,300 रुपये आणि 14 कॅरेट 90,714 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवले गेले. शनिवार-रविवार बाजार बंद असल्याने हेच दर लागू राहतील. चांदीच्या किमतीत अलीकडील घसरणीनंतर आता जोरदार तेजी आली आहे. दिल्ली सराफा बाजारात चांदी सुमारे 2,64,000 रुपये प्रति किलोवर व्यवहारात होती, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वायदा दर 2,52,042 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले. काही अहवालांनुसार किरकोळ बाजारात चांदी 2,69,900 रुपये प्रति किलोपर्यंत गेली आहे. 29 जानेवारीला चांदीने 4,10,100 रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला होता.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्याशी संबंधित टॅरिफ वाद आणि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. त्याचा परिणाम सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीवर दिसून येत आहे. येत्या काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय निर्णय, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक मागणी-पुरवठा यावरून दरांमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात.
दिल्ली – 1,57,520
मुंबई – 1,57,370
कोलकत्ता – 1,57,370
चेन्नई – 1,57,310
बेंगलोर– 1,57,370
हैद्राबाद – 1,57,370
पुणे – 1,57,370
अहमदाबाद – 1,57,420
बहुतेक शहरांत चांदीचा दर सुमारे:
10 ग्रॅम – ₹2,699
100 ग्रॅम – ₹26,990
1 किलो – ₹2,69,900
IBJA शनिवार-रविवारी दर जाहीर करत नाही. ग्राहक 8955664433 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन एसएमएसद्वारे ताजे दर मिळवू शकतात.
जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम असून गुंतवणूकदारांनी सावध पावले उचलण्याची गरज आहे.