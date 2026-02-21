English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Silver Price Today, 21 February: Tariff वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्या-चांदीच्या दरात उसळी! चांदीत 10,000 ची झेप, जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today, 21 February: Tariff वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्या-चांदीच्या दरात उसळी! चांदीत 10,000 ची झेप, जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Rate Today 21 Feb: सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत आहेत. आज, 21 फेब्रुवारी 2026 (शनिवार) रोजी भारतीय सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत काय बदल झाला याबद्दल जाणून घ्या.      

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 21, 2026, 10:32 AM IST
Gold Silver Price Today, 21 February: Tariff वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्या-चांदीच्या दरात उसळी! चांदीत 10,000 ची झेप, जाणून घ्या आजचे भाव
Gold Silver Price Today 21 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: जागतिक घडामोडी आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत सराफा बाजारात पुन्हा एकदा हालचाल वाढली आहे. 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ वाढ दिसून आली, तर चांदीने मोठी झेप घेत गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन  (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार 24 कॅरेट सोने 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले. 23 कॅरेट 1,54,445 रुपये, 22 कॅरेट 1,42,040 रुपये, 18 कॅरेट 1,16,300 रुपये आणि 14 कॅरेट 90,714 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवले गेले. शनिवार-रविवार बाजार बंद असल्याने हेच दर लागू राहतील. चांदीच्या किमतीत अलीकडील घसरणीनंतर आता जोरदार तेजी आली आहे. दिल्ली सराफा बाजारात चांदी सुमारे 2,64,000 रुपये प्रति किलोवर व्यवहारात होती, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वायदा दर 2,52,042 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले. काही अहवालांनुसार किरकोळ बाजारात चांदी 2,69,900 रुपये प्रति किलोपर्यंत गेली आहे. 29 जानेवारीला चांदीने 4,10,100 रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्याशी संबंधित टॅरिफ वाद आणि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. त्याचा परिणाम सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीवर दिसून येत आहे. येत्या काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय निर्णय, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक मागणी-पुरवठा यावरून दरांमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात.

प्रमुख शहरांतील 24 कॅरेट सोन्याचे दर (₹ प्रति 10 ग्रॅम)

दिल्ली – 1,57,520

मुंबई – 1,57,370

कोलकत्ता – 1,57,370

चेन्नई – 1,57,310

बेंगलोर– 1,57,370

हैद्राबाद – 1,57,370

पुणे – 1,57,370

अहमदाबाद – 1,57,420

चांदीचे किरकोळ दर (₹)

बहुतेक शहरांत चांदीचा दर सुमारे:

10 ग्रॅम – ₹2,699

100 ग्रॅम – ₹26,990

1 किलो – ₹2,69,900

ताजे दर कसे तपासाल?

IBJA शनिवार-रविवारी दर जाहीर करत नाही. ग्राहक 8955664433 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन एसएमएसद्वारे ताजे दर मिळवू शकतात.

जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम असून गुंतवणूकदारांनी सावध पावले उचलण्याची गरज आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

IND vs SA: सुपर-8 पूर्वी भारताला मोठा धक्का! सराव करताना मह...

स्पोर्ट्स