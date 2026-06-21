/Gold Silver Price Today: 21 जून रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी चढ-उतार; जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 21 June 2026: गेल्या आठवडाभरात सोने आणि चांदीच्या बाजारात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून अवघ्या एका आठवड्यात प्रति किलो तब्बल ₹15,000 ची घट नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रविवार असल्याने आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार (COMEX) आणि देशांतर्गत एमसीएक्स (MCX) बाजार बंद आहेत. मात्र, सराफा बाजारात खरेदी-विक्री सुरू असल्याने ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मजबुती कायम असल्याने सोने आणि चांदीच्या दरांवर दबाव दिसून येत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होणे आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरूनही मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये अपेक्षित वाढ दिसून आलेली नाही.
शुक्रवारी झालेल्या व्यवहारात COMEX वर सोन्याचा भाव 1.72 टक्क्यांनी घसरून 4,172.90 डॉलर प्रति औंसवर बंद झाला. त्याचवेळी चांदी 2.12 टक्क्यांच्या घसरणीसह 64.91 डॉलर प्रति औंसवर स्थिरावली. देशांतर्गत MCX वरही सोन्याचा दर 1.39 टक्क्यांनी कमी होऊन ₹1,47,239 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. चांदीचा भाव 2.04 टक्क्यांनी घसरून ₹2,32,436 प्रति किलोवर पोहोचला.
गेल्या रविवारी सोन्याचा दर सुमारे ₹14,908 प्रति ग्रॅम होता. तो आज ₹14,608 प्रति ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे. आठवड्यातील केवळ दोन दिवस सोन्याच्या दरात वाढ झाली, तर उर्वरित दिवसांमध्ये घसरण दिसून आली.
गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बेंगळुरूसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये चांदीचा दर ₹2,65,000 प्रति किलो होता. आज तो ₹2,50,000 प्रति किलोपर्यंत घसरला आहे. म्हणजेच एका आठवड्यात चांदी तब्बल ₹15,000 ने स्वस्त झाली आहे.
दिल्ली
24 कॅरेट – ₹14,623
22 कॅरेट – ₹13,405
18 कॅरेट – ₹10,971
मुंबई
24 कॅरेट – ₹14,608
22 कॅरेट – ₹13,390
18 कॅरेट – ₹10,956
चेन्नई
24 कॅरेट – ₹14,837
22 कॅरेट – ₹13,600
18 कॅरेट – ₹11,370
कोलकाता
24 कॅरेट – ₹14,608
22 कॅरेट – ₹13,390
18 कॅरेट – ₹10,956
बेंगळुरू
24 कॅरेट – ₹14,608
22 कॅरेट – ₹13,390
18 कॅरेट – ₹10,956
सोने आणि चांदीच्या किंमती देशभरात एकसारख्या नसतात. वाहतूक खर्च, स्थानिक कर, विमा शुल्क आणि इतर व्यावसायिक खर्च यामुळे प्रत्येक शहरातील दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.