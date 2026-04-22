Gold Silver Price: लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीने रडवले! सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा भाव

What are the Gold-Silver Rate on 22 April: पुढच्या महिन्यात लग्नसराई सुरु होत आहे. लग्न म्हंटल की सोनं-चांदी हे आलंच. पण लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीच्या दरांनी रडवले आहे. सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले आहेत. बुधवार, 22 एप्रिल 2026 रोजी देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये चांगलीच वाढ दिसून आली. सकाळपासूनच दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये तेजीचा कल होता. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 5 जून 2026 एक्सपायरी असलेला गोल्ड फ्युचर्स सुमारे 1450 ने वाढून व्यवहार करत होता. गोल्ड फ्युचर्सने ₹1,53,335 (प्रति 10 ग्रॅम) या दराने ओपनिंग घेतली. याआधीच्या सत्रात सोने ₹1,51,671 वर बंद झाले होते. सकाळी सुमारे 9.55 वाजता सोने 0.94% वाढीसह ₹1,53,100 च्या आसपास ट्रेड होत होते. सुरुवातीच्या व्यवहारात याने ₹1,53,699 चा उच्चांकही गाठला.
MCX वर 5 मे 2026 एक्सपायरी असलेल्या सिल्वरमध्येही तेजी पाहायला मिळाली. चांदी सुमारे 1.57% म्हणजेच ₹3,850 ने वाढली. दिवसाची सुरुवात ₹2,48,717 पासून झाली होती, तर ट्रेडिंगदरम्यान ₹2,49,423 हा उच्चांक गाठला. नवी दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे10 ग्रॅम चांदीचा दर सुमारे ₹2,650 आहे. 100 ग्रॅम चांदीसाठी अंदाजे ₹26,500 मोजावे लागत आहेत. चेन्नई मध्ये 10 ग्रॅम चांदी ₹2,749 दराने विकली जात आहे.
मुंबई
24 कॅरेट – ₹1,54,750
22 कॅरेट – ₹1,41,850
18 कॅरेट – ₹1,16,060
पुणे
24 कॅरेट – ~₹1,55,290
22 कॅरेट – ~₹1,41,100
नाशिक / ठाणे / नवी मुंबई
दर साधारण मुंबईप्रमाणेच असतात (₹1.54 लाख – ₹1.55 लाख /10g 24K) म्हणजेच महाराष्ट्रात 24 कॅरेट सोनं साधारण ₹1.54 लाख ते ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्रॅम दरम्यान आहे.
1 किलो चांदी – ₹2,48,000 ते ₹2,50,000
10 ग्रॅम – ₹2,600 ते ₹2,700
सोनं आणि चांदी दोन्हीमध्ये वाढ होत असल्याने गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसतो. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, डॉलरची हालचाल आणि कच्च्या मालाच्या किमती यांचा थेट परिणाम या दरांवर होत असतो.