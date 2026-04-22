English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Silver Price: लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीने रडवले! सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Silver Price: लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीने रडवले! सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Silver Rate 22 April: लग्नसराईचा काळ जवळ आला आहे आणि सगळ्यांच्या नजरा आता सोने-चांदीच्या दरांकडे लागल्या आहेत. आज सोने-चांदीचा भाव काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 22, 2026, 12:34 PM IST
Gold Silver Price: लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीने रडवले! सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा भाव

What are the Gold-Silver Rate on 22 April: पुढच्या महिन्यात लग्नसराई सुरु होत आहे. लग्न म्हंटल की सोनं-चांदी हे आलंच. पण लग्नसराईच्या तोंडावर सोने-चांदीच्या दरांनी रडवले आहे. सोने 1500 तर चांदी 4000 रुपयांनी महागले आहेत. बुधवार, 22 एप्रिल 2026 रोजी देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये चांगलीच वाढ दिसून आली. सकाळपासूनच दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये तेजीचा कल होता. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 5 जून 2026 एक्सपायरी असलेला गोल्ड फ्युचर्स सुमारे 1450 ने वाढून व्यवहार करत होता. गोल्ड फ्युचर्सने ₹1,53,335  (प्रति 10 ग्रॅम) या दराने ओपनिंग घेतली. याआधीच्या सत्रात सोने ₹1,51,671 वर बंद झाले होते. सकाळी सुमारे 9.55 वाजता सोने 0.94% वाढीसह ₹1,53,100 च्या आसपास ट्रेड होत होते. सुरुवातीच्या व्यवहारात याने ₹1,53,699  चा उच्चांकही गाठला.

चांदीच्या दरातही जोरदार वाढ

MCX वर 5 मे 2026 एक्सपायरी असलेल्या सिल्वरमध्येही तेजी पाहायला मिळाली. चांदी सुमारे 1.57% म्हणजेच ₹3,850 ने वाढली. दिवसाची सुरुवात ₹2,48,717 पासून झाली होती, तर ट्रेडिंगदरम्यान ₹2,49,423 हा उच्चांक गाठला. नवी दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथे10 ग्रॅम चांदीचा दर सुमारे ₹2,650 आहे. 100 ग्रॅम चांदीसाठी अंदाजे ₹26,500 मोजावे लागत आहेत. चेन्नई मध्ये 10 ग्रॅम चांदी ₹2,749 दराने विकली जात आहे. 

महाराष्ट्रातील सोन्याचे दर (प्रति 10ग्रॅम) काय? 

मुंबई

24 कॅरेट – ₹1,54,750
22 कॅरेट – ₹1,41,850
18 कॅरेट – ₹1,16,060

पुणे

24 कॅरेट – ~₹1,55,290
22 कॅरेट – ~₹1,41,100

नाशिक / ठाणे / नवी मुंबई

दर साधारण मुंबईप्रमाणेच असतात (₹1.54 लाख – ₹1.55 लाख /10g 24K) म्हणजेच महाराष्ट्रात 24 कॅरेट सोनं साधारण ₹1.54 लाख ते ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्रॅम दरम्यान आहे.

चांदीचे दर (महाराष्ट्र – अंदाजे)

1 किलो चांदी – ₹2,48,000 ते ₹2,50,000
10 ग्रॅम – ₹2,600 ते ₹2,700

प्रमुख शहरांतील आजचे सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

नवी दिल्ली

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,750
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,850
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,060

मुंबई

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,750
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,850
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,060

चेन्नई

  • 24 कॅरेट – ₹1,55,990
  • 22 कॅरेट – ₹1,42,990
  • 18 कॅरेट – ₹1,18,540

कोलकाता

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,750
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,850
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,060

अहमदाबाद

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,800
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,900
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,110

लखनऊ

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,900
  • 22 कॅरेट – ₹1,42,000
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,210

पटना

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,800
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,900
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,110

हैदराबाद

  • 24 कॅरेट – ₹1,54,750
  • 22 कॅरेट – ₹1,41,850
  • 18 कॅरेट – ₹1,16,060

सोनं आणि चांदी दोन्हीमध्ये वाढ होत असल्याने गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसतो. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, डॉलरची हालचाल आणि कच्च्या मालाच्या किमती यांचा थेट परिणाम या दरांवर होत असतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
gold ratesilver rateGold Silver Price Today

