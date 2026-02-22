English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Gold Silver Price Today, 22 February: लग्नसराईच्या आधी सोनेचांदीच्या दरात उसळी? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold Silver Price Today, 22 February: लग्नसराईच्या आधी सोनेचांदीच्या दरात उसळी? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold Silver Rate Today 22 February: सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत असते. लग्नसराईच्या काळात नक्की सोने-चांदीचे दर काय आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात...    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 22, 2026, 11:43 AM IST
Gold Silver Price Today, 22 February: लग्नसराईच्या आधी सोनेचांदीच्या दरात उसळी? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव
Gold Silver Price Today 22 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: लग्नाच्या हंगामात सोन्या-चांदीच्या किंमतींनी पुन्हा वेग घेतला आहे. जागतिक बाजारातील हालचाली आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या टॅरिफ धोरणांच्या चर्चेमुळे मौल्यवान धातूंमध्ये तेजी दिसून येत आहे. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹1,59,430 वर पोहोचला असून मुंबईत तो ₹1,59,280 आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 5027.13 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सराफा बाजारातील चढ-उतारामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघेही सतर्क आहेत.

आजचे सोने दर (प्रति १० ग्रॅम)

दिल्ली — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
जयपूर — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
चेन्नई — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
लखनऊ — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
अहमदाबाद — २२ कॅरेट ₹1,46,050 | २४ कॅरेट ₹1,59,330
चंदीगड — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
हैदराबाद — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
भोपाल — २२ कॅरेट ₹1,46,050 | २४ कॅरेट ₹1,59,330
मुंबई — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
कोलकाता — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280

आजचे चांदीचे भाव

दिल्ली — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
पुणे — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
लखनऊ — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
कोलकाता — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
अहमदाबाद — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
लुधियाना — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
जयपूर — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
मेरठ — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
मुंबई — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
पटना — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000

पुढे काय?

2026 च्या सुरुवातीला सोन्या-चांदीने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर काहीशी घसरण झाली; मात्र अलीकडील जागतिक घडामोडींमुळे पुन्हा तेजीची चिन्हे दिसत आहेत. लग्नसराईच्या काळात वाढलेले दर सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण आणू शकतात.

ताजे दर कसे तपासाल?

Google Search: “Gold rate today in + शहराचे नाव” किंवा “Silver rate today in + शहराचे नाव”

बुलियन/ज्वेलरी वेबसाइट: आपल्या शहरानुसार दर तपासा

मोबाईल अ‍ॅप: गोल्ड-प्राइस किंवा मार्केट अ‍ॅप डाउनलोड करून अद्ययावत भाव पहा

खरेदीपूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर नक्की तपासा, कारण बाजारातील हालचालींमुळे किंमतीत रोज बदल होऊ शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

