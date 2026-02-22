Gold Silver Price Today, 22 February: लग्नसराईच्या आधी सोनेचांदीच्या दरात उसळी? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: लग्नाच्या हंगामात सोन्या-चांदीच्या किंमतींनी पुन्हा वेग घेतला आहे. जागतिक बाजारातील हालचाली आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या टॅरिफ धोरणांच्या चर्चेमुळे मौल्यवान धातूंमध्ये तेजी दिसून येत आहे. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹1,59,430 वर पोहोचला असून मुंबईत तो ₹1,59,280 आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड सुमारे 5027.13 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सराफा बाजारातील चढ-उतारामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघेही सतर्क आहेत.
दिल्ली — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
जयपूर — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
चेन्नई — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
लखनऊ — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
अहमदाबाद — २२ कॅरेट ₹1,46,050 | २४ कॅरेट ₹1,59,330
चंदीगड — २२ कॅरेट ₹1,46,150 | २४ कॅरेट ₹1,59,430
हैदराबाद — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
भोपाल — २२ कॅरेट ₹1,46,050 | २४ कॅरेट ₹1,59,330
मुंबई — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
कोलकाता — २२ कॅरेट ₹1,46,000 | २४ कॅरेट ₹1,59,280
दिल्ली — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
पुणे — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
लखनऊ — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
कोलकाता — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
अहमदाबाद — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
लुधियाना — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
जयपूर — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
मेरठ — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
मुंबई — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
पटना — 10 ग्रॅम ₹2,750 | 100 ग्रॅम ₹27,500 | 1 किलो ₹2,75,000
2026 च्या सुरुवातीला सोन्या-चांदीने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर काहीशी घसरण झाली; मात्र अलीकडील जागतिक घडामोडींमुळे पुन्हा तेजीची चिन्हे दिसत आहेत. लग्नसराईच्या काळात वाढलेले दर सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण आणू शकतात.
Google Search: “Gold rate today in + शहराचे नाव” किंवा “Silver rate today in + शहराचे नाव”
बुलियन/ज्वेलरी वेबसाइट: आपल्या शहरानुसार दर तपासा
मोबाईल अॅप: गोल्ड-प्राइस किंवा मार्केट अॅप डाउनलोड करून अद्ययावत भाव पहा
खरेदीपूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर नक्की तपासा, कारण बाजारातील हालचालींमुळे किंमतीत रोज बदल होऊ शकतो.