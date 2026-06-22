/Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीत घसरण; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे नवे दर काय?

Gold Silver Price Today 22 June 2026: नव्या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरणीची नोंद झाली आहे. गेल्या आठवडाभरात मौल्यवान धातूंच्या दरांमध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली आणि मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम कमोडिटी बाजारावरही दिसून येत आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी योग्य संधीची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरू शकते.
सोमवारी सकाळी कॉमेक्सवर (COMEX) सोन्याच्या दरात सुमारे 0.80 टक्क्यांची घसरण झाली असून सोन्याचा भाव 4,212.10 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे चांदीच्या किमतीत 0.41 टक्क्यांची घसरण झाली असून ती 66.045 डॉलर प्रति औंसवर आली.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर गेल्या आठवड्याच्या अखेरच्या व्यवहारात सोन्याचा भाव 1.39 टक्क्यांनी घसरून 1,47,239 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता. तर चांदीचा दर 2.04 टक्क्यांनी कमी होऊन 2,32,736 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावला होता. नव्या आठवड्यातही दरांमध्ये आणखी नरमाई येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार 19 जून रोजी विविध शुद्धतेच्या सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे होते –
गुड रिटर्न्सच्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत सुमारे 15 हजार रुपयांची घसरण झाली. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बेंगळुरूमध्ये एक किलो चांदीचा दर 2,49,900 रुपये होता. तर चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये तो 2,54,900 रुपयांवर होता.
दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 14,622 रुपये प्रति ग्रॅम इतका आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 13,404 रुपये प्रति ग्रॅम, तर 18 कॅरेट सोन्याची किंमत 10,970 रुपये प्रति ग्रॅमवर आली आहे.
मुंबई
24 कॅरेट सोने : 14,607 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,389 रुपये
18 कॅरेट सोने : 10,955 रुपये
चेन्नई
24 कॅरेट सोने : 14,836 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,599 रुपये
18 कॅरेट सोने : 11,369 रुपये
कोलकाता
24 कॅरेट सोने : 14,607 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,389 रुपये
18 कॅरेट सोने : 10,955 रुपये
बेंगळुरू
24 कॅरेट सोने : 14,607 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,389 रुपये
18 कॅरेट सोने : 10,955 रुपये
हैदराबाद
24 कॅरेट सोने : 14,607 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,389 रुपये
18 कॅरेट सोने : 10,955 रुपये
अहमदाबाद
24 कॅरेट सोने : 14,612 रुपये
22 कॅरेट सोने : 13,394 रुपये
18 कॅरेट सोने : 10,960 रुपये
(Disclaimer : वरील दरांमध्ये जीएसटी आणि मेकिंग चार्जचा समावेश नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी करताना स्थानिक ज्वेलर्सकडे दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक आढळू शकतो.)