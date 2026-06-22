Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीत घसरण; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे नवे दर काय?

Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीत घसरण; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे नवे दर काय?

Gold Silver Price Today 22 June 2026: आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजेच सोमवारी, सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात दरांमध्ये मोठी चढ-उतार दिसून आली होती. आज तुमच्या शहरातील सोने आणि चांदीचे ताजे दर जाणून घेऊया.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 22, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:38 AM IST
Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीत घसरण; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे नवे दर काय?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील वेगवान घडामोडींचा धावता आढावा घ्या एका क्लिकवर
 Breaking News Maharashtra18 min ago
2
maharashtra21 min ago
3
Breaking News38 min ago
4
CM52 min ago
5
mumbai goa highway1 hr ago