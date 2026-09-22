/Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार; मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

सणासुदीचा काळ जवळ येत असताना सोने आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांची लगबग वाढली आहे. अशा परिस्थितीत आजच्या सोन्या-चांदीच्या दरांकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी भारतीय बाजारात सोन्याच्या दरात तुलनेने स्थिरता, तर चांदीच्या दरात तेजी पाहायला मिळत आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,54,700 प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव जवळपास ₹1,41,800 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. जागतिक बाजारातील हालचाली, आर्थिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत मागणी यांचा मौल्यवान धातूंच्या किमतीवर परिणाम होत आहे.
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही आज तेजी दिसून येत आहे. भारतीय बाजारात चांदीचा भाव ₹249.90 प्रति ग्रॅम इतका झाला आहे. त्यामुळे 1 किलो चांदीसाठी सुमारे ₹2,49,900 मोजावे लागू शकतात. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर दागिने किंवा चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांनी बाजारातील ताज्या दरांची माहिती घेऊनच निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. शहरानुसार स्थानिक कर, बाजारातील मागणी आणि ज्वेलर्सच्या दरांमुळे सोन्याच्या किमतीत काही प्रमाणात फरक दिसू शकतो.
ज्वेलर्सकडून प्रत्यक्ष सोने किंवा चांदी खरेदी करताना केवळ बाजारातील बेस रेट पाहणे पुरेसे नाही. अंतिम बिलामध्ये 3 टक्के GST आणि मेकिंग चार्जेस स्वतंत्रपणे जोडले जाऊ शकतात. त्यामुळे दुकानातील अंतिम किंमत बाजारभावापेक्षा अधिक असू शकते. सोन्याची खरेदी करण्यापूर्वी 22 आणि 24 कॅरेटचा दर, मेकिंग चार्ज, GST आणि ज्वेलरकडून आकारले जाणारे इतर शुल्क तपासणे ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरते.