Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार; मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार; मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

 Gold-Silver Rate Today 22 September 2026: सोने आणि चांदीचे भाव दररोज बदलत असतात. जर तुम्ही सणासुदीच्या काळात खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी आला आहात. या लेखात आम्ही भारतातील विविध शहरांमधील दर देत आहोत.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 22, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:21 AM IST
Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार; मुंबई, दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BMWच्या भीषण अपघातानंतर BMC अलर्ट, कोस्टल रोडबाबत उचलली मोठी पावलं
2
3
4
5