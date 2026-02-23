English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold-Silver Price Today 23 February 2026: इराण-तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदीत जोरदार उसळी, जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today 23 February 2026: सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे. सोने-चांदीच्या वाढत्या दरामागे इराण-तणावाच्या पार्श्वभूमी आहे. चला आजचे ताजे दर जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 23, 2026, 12:52 PM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम देशांतर्गत कमोडिटी बाजारावर दिसून येत आहे. सोमवारी, 23 फेब्रुवारी रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. डॉलरमध्ये झालेली घसरण आणि अमेरिका-इराण तणाव यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित पर्यायांकडे वळताच मौल्यवान धातूंना जोरदार पाठबळ मिळाले. डॉलर इंडेक्स सुमारे 0.45% घसरून 97.36 वर आला. त्यामुळे इतर चलनधारकांसाठी सोने-चांदी अधिक परवडणारी ठरली आणि खरेदी वाढली. त्यातच वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळेही भावात वेगाने वाढ झाली.

MCX वरील दर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर एप्रिल डिलिव्हरीचे सोने सुमारे 3,700 रुपयांनी म्हणजेच 2.4% वाढून 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचले. मार्च डिलिव्हरीची चांदी तब्बल 15,931 रुपयांनी (सुमारे 6% वाढ) उसळी घेत 2,68,875 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत होती.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती

जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव सुमारे 2.03% वाढून 5,184.10 डॉलर प्रति औंसवर गेला. स्पॉट सिल्वरमध्येही जवळपास 5.91% वाढ होऊन तो 87.210 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत होता. कमोडिटी तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत डॉलर आणि व्याजदरांविषयीच्या बदलत्या अपेक्षांमुळे पुढील काळात वाढीचा वेग काहीसा मंदावू शकतो. मात्र, तणाव वाढत राहिला तर सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. युद्धसदृश परिस्थितीत गुंतवणूकदार सोने-चांदीसारख्या मालमत्तेकडे वळतात, कारण त्या अस्थिर बाजारात भांडवलाचे संरक्षण करतात.

ट्रम्प यांची इराणला चेतावणी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच इराणला कडक इशारा दिला आहे. अर्थपूर्ण करार न झाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील 10-15 दिवस निर्णायक ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि वाढती अनिश्चितता

दरम्यान, युनायटेड स्टेट्सचे सर्वोच्च न्यायालयने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आपत्कालीन अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत लावण्यात आलेले काही टॅरिफ अवैध ठरवले. 6-3 च्या बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. मात्र, त्यानंतर ट्रम्प यांनी सर्व व्यापार भागीदार देशांवर 15% नवीन टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यामुळे जागतिक आर्थिक वातावरणात अनिश्चितता वाढली आणि त्याचा फायदा सोने-चांदीला झाला.

या आठवड्यात काय अपेक्षित?

तज्ज्ञांच्या मते, डॉलर इंडेक्समधील चढउतार, अमेरिका-इराण संबंधातील घडामोडी आणि चीनमधील बाजारपेठा पुन्हा सुरू होणे  या सर्व घटकांमुळे या आठवड्यात सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी हालचाल दिसू शकते.

