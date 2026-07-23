Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; 23 जुलैचे तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; 23 जुलैचे तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

Gold Silver Rates Today: सलग तीन दिवस वाढ झाल्यानंतर, 23 जुलै रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घट नोंदवण्यात आली. आजचे ताजे दर नेमके काय आहेत ते तपासा.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 23, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:34 PM IST
Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; 23 जुलैचे तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; 23 जुलैचे तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या
gold rate0 min ago
2
neet4 min ago
3
bullet train8 min ago
4
LPG Cylinder Price40 min ago
5
Ram Temple1 hr ago