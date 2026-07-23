/Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; 23 जुलैचे तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या

गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या सोने आणि चांदीच्या दरांना आज ब्रेक लागला आहे. 23 जुलै रोजी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात मौल्यवान धातूंच्या किमतीत घसरण नोंदवण्यात आली. सोने आणि चांदीच्या दरात झालेल्या या घसरणीमुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांत बुलियन मार्केटपासून ते जागतिक बाजारापर्यंत सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये तेजी पाहायला मिळत होती. मात्र गुरुवारी सकाळच्या व्यवहारात दोन्ही धातूंच्या किंमती खाली आल्या.
कॉमेक्स (COMEX) बाजारात आज सकाळी सोन्याच्या किमतीत सुमारे 0.49 टक्क्यांची घसरण झाली. सोन्याचा दर 4,131.40 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास व्यवहार करत होता. दुसरीकडे चांदीच्या दरातही घट झाली असून, चांदी सुमारे 0.24 टक्क्यांनी घसरून 60.100 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचली.
भारतीय वायदा बाजार असलेल्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली. सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास सोन्याचा भाव सुमारे 0.31 टक्क्यांनी कमी होऊन ₹1,45,230 प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करत होता. चांदीच्या दरातही घसरण नोंदवण्यात आली असून, MCX वर चांदीचा भाव सुमारे ₹2,26,453 प्रति किलोच्या आसपास होता.
मुंबई
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,44,840
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,32,770
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,08,630
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,25,310
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,44,590
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,32,541
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,09,020
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,26,580
पटना
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,44,760
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,32,578
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,09,655
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,26,850
जयपूर
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,45,410
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,33,126
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,08,558
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,24,060
कानपूर
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,45,517
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,33,181
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,09,110
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,25,920
लखनऊ
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,44,470
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,34,181
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) – ₹1,09,603
चांदी (प्रति किलो) – ₹2,25,150
आजचा बाजार सारांश
24 कॅरेट सोन्याचा सरासरी दर – सुमारे ₹1,45,880 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोन्याचा सरासरी दर – सुमारे ₹1,33,173 प्रति 10 ग्रॅम
चांदीचा दर – सुमारे ₹2,26,690 प्रति किलो
(टीप: सोने-चांदीचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर तपासणे योग्य आहे.)