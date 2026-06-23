/Gold Silver Price Today: आज सोने आणि चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? खरेदी करण्यापूर्वी तपासा दर

Gold Silver Price Today 23 June 2026: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चढ-उतार सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर मजबूत झाल्यामुळे मंगळवारी (23 जून 2026) सकाळच्या व्यवहारात मौल्यवान धातूंवर दबाव दिसून आला. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सुरुवातीला घसरण नोंदवली जात आहे. जर तुम्ही आज सोन्याचे दागिने किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बाजारात जाण्यापूर्वी ताजे दर तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
सोमवारी एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव 0.67 टक्क्यांनी वाढून 10 ग्रॅममागे ₹1,48,182 वर बंद झाला होता. त्याचवेळी चांदीनेही 0.55 टक्क्यांची वाढ नोंदवत ₹2,34,465 प्रति किलोचा स्तर गाठला. मात्र आज सकाळी आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारात दबाव दिसून आला. कॉमेक्सवर सोन्याचा दर 0.76 टक्क्यांनी घसरून 4,170.70 डॉलर प्रति औंसवर आला, तर चांदीत 2.43 टक्क्यांची घसरण होऊन ती 63.99 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत होती. विशेष म्हणजे, सध्या सोन्याच्या तुलनेत चांदीच्या किमतींमध्ये अधिक अस्थिरता दिसून येत आहे.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने 22 जून रोजी जाहीर केलेले दर पुढीलप्रमाणे होते:
प्रमुख शहरांतील आजचे सोन्याचे दर (10 ग्रॅम)
दिल्ली
24 कॅरेट – ₹1,46,670
22 कॅरेट – ₹1,34,460
18 कॅरेट – ₹1,10,040
मुंबई
24 कॅरेट – ₹1,46,520
22 कॅरेट – ₹1,34,310
18 कॅरेट – ₹1,09,890
कोलकाता
24 कॅरेट – ₹1,46,520
22 कॅरेट – ₹1,34,310
18 कॅरेट – ₹1,09,890
चेन्नई
24 कॅरेट – ₹1,48,360
22 कॅरेट – ₹1,35,990
18 कॅरेट – ₹1,13,690
बेंगळुरू
24 कॅरेट – ₹1,46,520
22 कॅरेट – ₹1,34,310
18 कॅरेट – ₹1,09,890
हैदराबाद
24 कॅरेट – ₹1,46,520
22 कॅरेट – ₹1,34,310
18 कॅरेट – ₹1,09,890
लखनऊ
24 कॅरेट – ₹1,46,670
22 कॅरेट – ₹1,34,460
18 कॅरेट – ₹1,10,040
पटना
24 कॅरेट – ₹1,46,570
22 कॅरेट – ₹1,34,360
18 कॅरेट – ₹1,09,940
जयपूर
24 कॅरेट – ₹1,46,670
22 कॅरेट – ₹1,34,460
18 कॅरेट – ₹1,10,040
अहमदाबाद
24 कॅरेट – ₹1,46,570
22 कॅरेट – ₹1,34,360
18 कॅरेट – ₹1,09,940
सलग तीन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा घसरण झाली आहे. यापूर्वी अवघ्या दोन दिवसांत चांदी तब्बल ₹10,500 प्रति किलोने स्वस्त झाली होती.
महानगरांमध्ये सर्वाधिक महाग चांदी सध्या चेन्नईमध्ये उपलब्ध आहे.
बाजारातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी काहीशी नरमाई दिसू शकते. मात्र जागतिक घडामोडी, डॉलरची हालचाल आणि मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थिती यावर पुढील दर अवलंबून असतील. त्यामुळे गुंतवणूक किंवा खरेदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे.