Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold Silver Price Today: आज सोने आणि चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? खरेदी करण्यापूर्वी तपासा दर

Gold Silver Price Today: आज सोने आणि चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? खरेदी करण्यापूर्वी तपासा दर

Gold Silver Price Today 23 June 2026: आज, 23 जून 2026 रोजी COMEX वर सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये सुरुवातीला घसरण दिसून येत आहे. आज सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करू शकत असाल तर नवीन प्रमुख शहरातील दर जाणून घ्या.  

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 23, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:47 AM IST
Gold Silver Price Today: आज सोने आणि चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? खरेदी करण्यापूर्वी तपासा दर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये इराणच्या संघाने ड्रेसिंग रूममध्ये सोडलं पत्र
FIFA World Cup 202637 min ago
2
50 min ago
3
high court58 min ago
4
Qatar explosion1 hr ago
5
12 years old boy1 hr ago