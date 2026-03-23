Gold Silver Price : 1 लाखापेक्षा कमी होणार सोनं? चांदी तोंडावर आपटली; युद्धाचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरावर?

Gold Silver Rate : 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सोन्याच्या दरात जवळपास 31869 रुपयांनी घसरण झाली आहे. तर चांदीच्या दरात 88338 रुपयांत घसरण झाली आहे. इराण-इस्त्रायल-अमेरिकेच्या युद्धाचा परिणाम होताच सोनं 1 लाखाच्या खाली येणार का? गुंतवणूक करण्याची ही संधी आहे का?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 23, 2026, 06:26 PM IST
Gold Silver Price Crash : आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम थेट सोन्या-चांदीच्या दरांवर होताना दिसत आहे. सोने-चांदीमध्ये मोठी घसरण झाली असून युद्धानंतर म्हणजे 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु झालं. यानंतर 24 कॅरट शुद्ध सोन्याचा दर 166469 प्रति 10 ग्रॅम होता आणि 1 किलो चांदी 289848 रुपये होती. इंडिया बुलियन एँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवर सादर केलेल्या दरानुसार 24 कॅरेट सोन्याचे दर 134600 प्रति 10 ग्रॅम तर 1 किलो चांदीचा दर हा 201500 रुपये आहे. MCX वर मोठी घसरण झाली असून सोनं 10.10 टक्के क्रॅश झालीय तर चांदी 11.55 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

युद्धानंतर सोने आणि चांदी किती स्वस्त?

28 फेब्रुवारीपासून सोन्याचा भाव ₹31869 ने घसरला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भाव ₹88338 ने घसरला आहे. सोने आणि चांदीच्या भावातील या सततच्या घसरणीमुळे, सोन्याचा भाव पुन्हा एकदा ₹1 लाखाच्या खाली जाईल का, याबद्दल लोकांना उत्सुकता वाटत आहे. चांदीचा भाव ₹150000 च्या खाली जाईल का? खरेदी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे का?

जर आपण आजच्या किमतींची तुलना सोने आणि चांदीच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकांशी केली, तर फरक आणखी मोठा आहे. 29 जानेवारी 2026 रोजी चांदीने ₹3.86 लाख (अंदाजे $1.84 लाख) चा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. त्याचप्रमाणे, सोन्यासाठीही 29 जानेवारी रोजी त्याचा आतापर्यंतचा उच्चांक ₹1.76 लाख होता. सोने ₹40000 (अंदाजे $४०,०००) पेक्षा जास्त स्वस्त झाले आहे.

24 कॅरेट ते 18 कॅरेट सोन्याचा सध्याचा भाव काय?

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या दरसूचीनुसार, आजचे सोने आणि चांदीचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत:

24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹134600 आहे.

22-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹123789 आहे.

18-कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹101356 आहे.

आज 1 किलो चांदीचा भाव ₹201500 वर पोहोचला आहे.

सोन्याचा भाव ₹1 लाख तर चांदी ₹1.50 लाख

इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव ४.८८ टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस $4351.50 झाला, तर चांदीचा भाव 7.13 टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस $64.70 झाला. एमसीएक्सवर सोमवारी सोन्याचा भाव 10.10 टक्क्यांनी घसरून प्रति  ग्रॅम ₹129900  झाला आणि चांदीचा भाव 11.55 टक्क्यांनी घसरून प्रति किलो ₹200572 झाला. यामुळे सोन्याची किंमत ₹१ लाखाखाली आणि चांदीची किंमत ₹१.५० लाखाखाली घसरेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देता येत नाही, परंतु सोने आणि चांदीच्या किमती अस्थिर राहतील असा अंदाज आहे. हे युद्धाच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर मध्य-पूर्वेतील युद्ध सुरू राहिले, तणाव वाढला आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत होत राहिला, तर सोन्याच्या किमती आणखी घसरू शकतात. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डॉलर मजबूत होत आहे, परंतु वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा कमी होत आहेत. जर मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवले, तर सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी घसरतील.

युद्धाच्या काळात का घसरली सोने-चांदी

१. मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास कचरत आहेत. शेअर बाजारातील तोटा सोने विकून भरून काढला जात आहे.

२. युद्धाच्या संकटात गुंतवणूकदार सोने विकून रोख रक्कम जमा करत आहेत.

३. सोन्याच्या किमतीत मोठी तेजी आल्यानंतर नफावसुली सुरू झाली आहे.

४. इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती महागाईला खतपाणी घालत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे सोन्यावर दबाव येतो, ज्यामुळे किंमत घसरते.

५. मजबूत होत असलेला अमेरिकन डॉलर हे सोन्याच्या किमतीतील घसरणीला कारणीभूत ठरणारे एक प्रमुख घटक आहे. मजबूत डॉलरमुळे, गुंतवणूकदार सोन्यातून आपला पैसा काढून अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्सकडे वळवत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

