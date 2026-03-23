Gold Silver Price : 1 लाखापेक्षा कमी होणार सोनं? चांदी तोंडावर आपटली; युद्धाचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरावर?

Gold Silver Price Crash : आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम थेट सोन्या-चांदीच्या दरांवर होताना दिसत आहे. सोने-चांदीमध्ये मोठी घसरण झाली असून युद्धानंतर म्हणजे 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु झालं. यानंतर 24 कॅरट शुद्ध सोन्याचा दर 166469 प्रति 10 ग्रॅम होता आणि 1 किलो चांदी 289848 रुपये होती. इंडिया बुलियन एँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवर सादर केलेल्या दरानुसार 24 कॅरेट सोन्याचे दर 134600 प्रति 10 ग्रॅम तर 1 किलो चांदीचा दर हा 201500 रुपये आहे. MCX वर मोठी घसरण झाली असून सोनं 10.10 टक्के क्रॅश झालीय तर चांदी 11.55 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.
28 फेब्रुवारीपासून सोन्याचा भाव ₹31869 ने घसरला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भाव ₹88338 ने घसरला आहे. सोने आणि चांदीच्या भावातील या सततच्या घसरणीमुळे, सोन्याचा भाव पुन्हा एकदा ₹1 लाखाच्या खाली जाईल का, याबद्दल लोकांना उत्सुकता वाटत आहे. चांदीचा भाव ₹150000 च्या खाली जाईल का? खरेदी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे का?
जर आपण आजच्या किमतींची तुलना सोने आणि चांदीच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकांशी केली, तर फरक आणखी मोठा आहे. 29 जानेवारी 2026 रोजी चांदीने ₹3.86 लाख (अंदाजे $1.84 लाख) चा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. त्याचप्रमाणे, सोन्यासाठीही 29 जानेवारी रोजी त्याचा आतापर्यंतचा उच्चांक ₹1.76 लाख होता. सोने ₹40000 (अंदाजे $४०,०००) पेक्षा जास्त स्वस्त झाले आहे.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या दरसूचीनुसार, आजचे सोने आणि चांदीचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत:
24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹134600 आहे.
22-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹123789 आहे.
18-कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम ₹101356 आहे.
आज 1 किलो चांदीचा भाव ₹201500 वर पोहोचला आहे.
इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव ४.८८ टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस $4351.50 झाला, तर चांदीचा भाव 7.13 टक्क्यांनी घसरून प्रति औंस $64.70 झाला. एमसीएक्सवर सोमवारी सोन्याचा भाव 10.10 टक्क्यांनी घसरून प्रति ग्रॅम ₹129900 झाला आणि चांदीचा भाव 11.55 टक्क्यांनी घसरून प्रति किलो ₹200572 झाला. यामुळे सोन्याची किंमत ₹१ लाखाखाली आणि चांदीची किंमत ₹१.५० लाखाखाली घसरेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देता येत नाही, परंतु सोने आणि चांदीच्या किमती अस्थिर राहतील असा अंदाज आहे. हे युद्धाच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर मध्य-पूर्वेतील युद्ध सुरू राहिले, तणाव वाढला आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत होत राहिला, तर सोन्याच्या किमती आणखी घसरू शकतात. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डॉलर मजबूत होत आहे, परंतु वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा कमी होत आहेत. जर मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवले, तर सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी घसरतील.
१. मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास कचरत आहेत. शेअर बाजारातील तोटा सोने विकून भरून काढला जात आहे.
२. युद्धाच्या संकटात गुंतवणूकदार सोने विकून रोख रक्कम जमा करत आहेत.
३. सोन्याच्या किमतीत मोठी तेजी आल्यानंतर नफावसुली सुरू झाली आहे.
४. इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती महागाईला खतपाणी घालत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे सोन्यावर दबाव येतो, ज्यामुळे किंमत घसरते.
५. मजबूत होत असलेला अमेरिकन डॉलर हे सोन्याच्या किमतीतील घसरणीला कारणीभूत ठरणारे एक प्रमुख घटक आहे. मजबूत डॉलरमुळे, गुंतवणूकदार सोन्यातून आपला पैसा काढून अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्सकडे वळवत आहेत.