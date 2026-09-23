/सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीच्या भावात तेजी; खरेदीची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. आज म्हणजेच बुधवार, 23 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत किंचित घसरण झाली, तर चांदीच्या दराने पुन्हा उसळी घेतली आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील प्रसिद्ध बँक जेफरीजने सोन्याच्या भावाबाबत मोठा अंदाज व्यक्त केला आहे. बँकेच्या मते, 2027 पर्यंत सोन्याची किंमत 10,000 डॉलर प्रति औंसच्या पुढे जाऊ शकते. भारतीय चलनात पाहिल्यास हा दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 3 लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्याची घसरण सोन्याची खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील Comex वर आज सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सोन्याचा भाव सुमारे 0.05 टक्क्यांनी घसरून 4,374.10 डॉलर प्रति औंस झाला. याउलट चांदीच्या दरात तेजी दिसून आली. Comex वर चांदीचा भाव सुमारे 0.74 टक्क्यांनी वाढून 67.025 डॉलर प्रति औंस झाला. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज सोन्याची चमक थोडी कमी झाली असली, तरी चांदीने मात्र तेजी कायम ठेवली आहे.
भारतीय बाजारातही सोन्याच्या दरात किरकोळ नरमाई दिसून आली, तर चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. MCX वर सोन्याचा भाव सुमारे ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करताना दिसला. दुसरीकडे चांदीचा भाव वाढून ₹2.40 लाख प्रति किलोग्रॅमच्या आसपास पोहोचला आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर ऑक्टोबर डिलिव्हरीचे सोने सुमारे ₹70 रुपयांनी घसरले. त्यानंतर सोन्याचा भाव ₹1,52,680 प्रति 10 ग्रॅम इतका नोंदवला गेला. चांदीच्या दरात मात्र तेजी पाहायला मिळाली. चांदी सुमारे ₹900 रुपयांनी वाढून ₹2,40,576 प्रति किलोग्रॅम झाली.
देशांतर्गत बुलियन मार्केटमधील उपलब्ध दरानुसार,
सोन्या-चांदीच्या दरात बाजारातील हालचालींनुसार सतत बदल होत असल्याने प्रत्यक्ष खरेदीपूर्वी स्थानिक सराफ बाजारातील ताजा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात भारतातील सोन्याच्या किमतीत तुलनेने अधिक घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. World Gold Council च्या माहितीनुसार, भारतातील सोन्याचा व्यवहार सध्या इम्पोर्ट पॅरिटीच्या तुलनेत डिस्काउंटवर होत आहे. 11 सप्टेंबरपर्यंत हा फरक 78 डॉलर प्रति औंस इतका होता. याआधी जुलैमध्ये हा फरक 34 डॉलर, तर ऑगस्टमध्ये 51 डॉलर होता. जुन्या दागिन्यांची देवाणघेवाण करून नवीन दागिने खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढणे तसेच अनौपचारिक पुरवठा यांसारख्या कारणांमुळे भारतीय बाजारातील हा डिस्काउंट आणखी वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
जेफरीजच्या अंदाजामुळे सोन्याच्या भविष्यातील दराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बँकेच्या मते, 2027 पर्यंत सोन्याचा भाव 10,000 डॉलर प्रति औंसच्या पुढे जाऊ शकतो. भारतीय रुपयात रूपांतर केल्यास हा भाव ₹3 लाख प्रति 10 ग्रॅमपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र, हा भविष्यातील अंदाज आहे. प्रत्यक्ष सोन्याचा दर जागतिक बाजारातील परिस्थिती, डॉलरचा भाव, व्याजदर, केंद्रीय बँकांची धोरणे, मागणी-पुरवठा आणि भू-राजकीय घडामोडी अशा अनेक घटकांवर अवलंबून राहतो.