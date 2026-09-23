Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीच्या भावात तेजी; खरेदीची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या आजचे दर

सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीच्या भावात तेजी; खरेदीची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today: आज जागतिक आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही बाजारपेठांमध्ये सोन्याच्या दरात घट झाली, तर चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली. जाणून घ्या आजचे नेमके दर काय आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 23, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:53 AM IST
सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीच्या भावात तेजी; खरेदीची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या आजचे दर
Image Credit: AFP

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात गूढ हलचाली... आकाशातून इथं कोणाची नजर? रोज रात्री गावावर...; गावकऱ्यांना वेगळीच शंका
2
3
4
5