/Gold Silver Price Today: सोने-चांदीत मोठी घसरण; एका दिवसात ₹1,800 पर्यंत स्वस्त, खरेची उत्तम वेळ? दर जाणून घ्या

सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सुरू असलेली चढ-उताराची मालिका आजही कायम आहे. मात्र शुक्रवार, 24 जुलै 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत घसरण झाली. त्यामुळे दागिने किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरू शकते. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे सुमारे ₹1,42,500, तर चांदीचा दर किलोमागे ₹2,18,790 इतका नोंदवला गेला आहे.
आंतरराष्ट्रीय कमॉडिटी बाजार Comex मध्ये गेल्या काही दिवसांच्या तेजीनंतर आज सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण दिसून आली.
सकाळी सुमारे 9 वाजेपर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार,
देशांतर्गत वायदे बाजार MCX वरही सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली.
यामुळे सलग काही दिवसांच्या अस्थिरतेनंतर दोन्ही धातूंमध्ये किंमती नरमल्याचे चित्र दिसत आहे.
आज भारतातील प्रमुख दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून येत आहे. त्यामुळे अल्पकालीन वाढीनंतर सोने आणि चांदीचे दर काहीसे नरमले आहेत. पुढील काळात जागतिक आर्थिक घडामोडी, डॉलरची हालचाल, व्याजदर आणि भू-राजकीय परिस्थिती यावर मौल्यवान धातूंच्या किमतींची दिशा अवलंबून राहणार आहे.