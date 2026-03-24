  Gold Silver Price Today 24 March 2026: चांदी 9400 रुपयांनी स्वस्त तर, सोन्याचे भावही कोसळले! खरेदी करण्याची हीच ती वेळ? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol Diesel Price Today 24 March 2026 Updated: ना युद्ध थांबत आहे, ना सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण असं म्हणायची आता वेळ आली आहे. याच कारण असं की  चांदी  9400रुपयांनी स्वस्त झाली आहे, तर सोन्याचे भावही कोसळले आहेत. तुम्ही खरेदी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे की अजून थोडा वेळ थांबावे? याबद्दल आणि आजचे लेटेस्ट दर जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 24, 2026, 11:35 AM IST
Gold, Silver Price Today, 24 March 2026: सोने-चांदीच्या बाजारात सध्या मोठा तणाव दिसून येत आहे. हा तणाव गुंतवणुकीदार यांच्यात बघायला मिळत आहे कारण गेल्या काही काळापासून सोने-चांदीचे दर खाली जात असलेले दिसून येत आहेत. 24 मार्च 2026 रोजी सोन्याच्या दरात जोरदार घसरण झाली, तर चांदीदेखील मोठ्या प्रमाणात खाली आली आहे. सोमवारी 40 वर्षांतील सर्वात मोठा साप्ताहिक क्रॅश पाहायला मिळाल्यानंतर मंगळवारीही दोन्ही धातूंच्या किंमतींनी घसरण चालू ठेवली. 23 मार्चला सोन्याची किंमत सुमारे 9,050 नी खाली गेली, तर चांदी 11,000 नी घसरली होती. मंगळवारी सकाळच्या ट्रेडिंगमध्येच सोन्याच्या दरात 1.77% आणि चांदीच्या दरात 4.21% नी घसरण झाली आहे. 

युद्धविरामाची घोषणा तरी भाव झाले कमी 

जरी अमेरिकेतील युद्धविरामाची घोषणा झाली, तरी मिडल ईस्टमधील तणाव आणि जागतिक परिस्थितीचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या मागणीत दिसत आहे. सुरक्षित निवासस्थान म्हणून मागणी कमी होत असल्यामुळे बाजारात सतत अस्थिरता आहे. मंगळवारी MCX वर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹1,36,800 पर्यंत झरकावली, तर चांदीच्या भावात ₹2,15,693 प्रति किलो इतकी घसरण झाली.

हे ही वाचा: Explained: मुंबईपासून हजार किलोमीटरवर असलेली पुन्हा उघडणार भारतातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण? KGF कडून अपेक्षा

 

प्रमुख शहरांमध्ये आजच्या सोने दर

  • दिल्ली: 22 कॅरेट: ₹1,33,950 | 24 कॅरेट: ₹1,46,120
  • मुंबई: 22 कॅरेट: ₹1,33,800 | 24 कॅरेट: ₹1,45,970
  • अहमदाबाद: 22 कॅरेट: ₹1,33,850 | 24 कॅरेट: ₹1,46,020
  • चेन्नई: 22 कॅरेट: ₹1,33,800 | 24 कॅरेट: ₹1,45,970
  • कोलकाता: 22 कॅरेट: ₹1,33,800 | 24 कॅरेट: ₹1,45,970
  • हैदराबाद: 22 कॅरेट: ₹1,33,800 | 24 कॅरेट: ₹1,45,970
  • जयपूर: 22 कॅरेट: ₹1,33,950 | 24 कॅरेट: ₹1,46,120
  • भोपाल: 22 कॅरेट: ₹1,33,850 | 24 कॅरेट: ₹1,46,020
  • लखनऊ: 22 कॅरेट: ₹1,33,950 | 24 कॅरेट: ₹1,46,120
  • चंडीगड: 22 कॅरेट: ₹1,33,950 | 24 कॅरेट: ₹1,46,120

चांदीची घसरण सुरूच!

चांदीच्या दरातही सतत घसरण आहे. 22 मार्चला चांदी प्रति किलो ₹2,45,000 होती, तर मंगळवारी ₹2,40,500 वर खाली गेली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी $67 प्रति औंस वर ट्रेड करत आहे. जरी जानेवारीमध्ये चांदीने ₹4 लाखांपर्यंत पोहोचले होते, तरी सध्या ती पुन्हा खाली आली आहे. या परिस्थितीत खरेदीसाठी योग्य वेळ की थोडं थांबावं, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. बाजारातील अस्थिरता, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

हे ही वाचा: Explained: 42 वर्षांनंतर सोन्याच्या किमतीत सर्वात मोठी घसरण, चांदीही कोसळली... खरेदी करण्याची उत्तम वेळ? जाणून घ्या तज्ञांकडून

 

खरेदीची हीच योग्य वेळ?

सोन्याच्या दरात या सध्याच्या घसरणीनंतर खरेदी करण्याचा योग्य वेळ आहे की थोडा थांबावा, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. मागील काही दिवसांत झालेल्या घसरणीमुळे बाजारातील अस्थिरता वाढली आहे आणि गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. जागतिक बाजारातील परिस्थिती, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर यांचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत आहे. त्यामुळे सध्याच्या घसरणीत खरेदी करण्यापूर्वी परिस्थितींचा बारकाईने विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

