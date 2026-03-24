Gold Silver Price Today 24 March 2026: चांदी 9400 रुपयांनी स्वस्त तर, सोन्याचे भावही कोसळले! खरेदी करण्याची हीच ती वेळ? जाणून घ्या ताजे दर

Gold, Silver Price Today, 24 March 2026: सोने-चांदीच्या बाजारात सध्या मोठा तणाव दिसून येत आहे. हा तणाव गुंतवणुकीदार यांच्यात बघायला मिळत आहे कारण गेल्या काही काळापासून सोने-चांदीचे दर खाली जात असलेले दिसून येत आहेत. 24 मार्च 2026 रोजी सोन्याच्या दरात जोरदार घसरण झाली, तर चांदीदेखील मोठ्या प्रमाणात खाली आली आहे. सोमवारी 40 वर्षांतील सर्वात मोठा साप्ताहिक क्रॅश पाहायला मिळाल्यानंतर मंगळवारीही दोन्ही धातूंच्या किंमतींनी घसरण चालू ठेवली. 23 मार्चला सोन्याची किंमत सुमारे 9,050 नी खाली गेली, तर चांदी 11,000 नी घसरली होती. मंगळवारी सकाळच्या ट्रेडिंगमध्येच सोन्याच्या दरात 1.77% आणि चांदीच्या दरात 4.21% नी घसरण झाली आहे.
जरी अमेरिकेतील युद्धविरामाची घोषणा झाली, तरी मिडल ईस्टमधील तणाव आणि जागतिक परिस्थितीचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या मागणीत दिसत आहे. सुरक्षित निवासस्थान म्हणून मागणी कमी होत असल्यामुळे बाजारात सतत अस्थिरता आहे. मंगळवारी MCX वर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹1,36,800 पर्यंत झरकावली, तर चांदीच्या भावात ₹2,15,693 प्रति किलो इतकी घसरण झाली.
चांदीच्या दरातही सतत घसरण आहे. 22 मार्चला चांदी प्रति किलो ₹2,45,000 होती, तर मंगळवारी ₹2,40,500 वर खाली गेली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी $67 प्रति औंस वर ट्रेड करत आहे. जरी जानेवारीमध्ये चांदीने ₹4 लाखांपर्यंत पोहोचले होते, तरी सध्या ती पुन्हा खाली आली आहे. या परिस्थितीत खरेदीसाठी योग्य वेळ की थोडं थांबावं, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. बाजारातील अस्थिरता, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
सोन्याच्या दरात या सध्याच्या घसरणीनंतर खरेदी करण्याचा योग्य वेळ आहे की थोडा थांबावा, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. मागील काही दिवसांत झालेल्या घसरणीमुळे बाजारातील अस्थिरता वाढली आहे आणि गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. जागतिक बाजारातील परिस्थिती, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर यांचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत आहे. त्यामुळे सध्याच्या घसरणीत खरेदी करण्यापूर्वी परिस्थितींचा बारकाईने विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.