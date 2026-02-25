Gold-Silver Price Today 25 February 2026: लग्न सराईच्या काळात हंगामात सोनं-चांदीच्या भावात जोरदार चढउतार, जाणून घ्या आजचे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सोनं आणि चांदीच्या बाजारात जोरदार चढउतार पाहायला मिळाले आहेत. एमसीएक्सवर सुरुवातीच्या व्यवहारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे १,१०० रुपये प्रति १० ग्रॅम वाढ झाली आहे तर चांदीच्या भावात ७,००० रुपये प्रति किलोपेक्षा अधिक तेजी दिसली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत ०.५% वाढून $5,174.76 प्रति औंस झाली. मागील सत्रात सोन्याच्या किमतीत १% घट झाली होती, कारण सोमवारला तीन आठवड्यांच्या उच्चांकानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल केला होता. स्पॉट चांदीची किंमतही १% वाढून $88.23 प्रति औंस झाली होती, ही सोमवारच्या दोन आठवड्यांच्या उच्चांकाजवळची स्थिती होती.
दिल्ली
२४ – १,६१,९४० रुपये
२२ – १,४८,४६० रुपये
१८ – १,२१,५०० रुपये
मुंबई
२४ – १,६१,८९० रुपये
२२ – १,४८,४०० रुपये
१८ – १,२१,४२० रुपये
चेन्नई
२४ – १,६२,८८० रुपये
२२ – १,४९,३०० रुपये
१८ – १,२७,६५० रुपये
कोलकाता
२४ – १,६१,८९० रुपये
२२ – १,४८,४०० रुपये
१८ – १,२१,४२० रुपये
अहमदाबाद
२४ – १,६१,९४० रुपये
२२ – १,४८,४५० रुपये
१८ – १,२१,४७० रुपये
लखनऊ
२४ – १,६२,०४० रुपये
२२ – १,४८,५५० रुपये
१८ – १,२१,५७० रुपये
पटना
२४ – १,६१,९४० रुपये
२२ – १,४८,४५० रुपये
१८ – १,२१,४७० रुपये
हैदराबाद
२४ – १,६१,८९० रुपये
२२ – १,४८,४०० रुपये
१८ – १,२१,४२० रुपये
२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चांदीच्या किमती तुलनेने स्थिर राहिल्या आहेत. बुलियन मार्केटमध्ये चांदीचे व्यवहार मागील दिवसांच्या भावाजवळच सुरू झाले. तरीही आज चांदीच्या किंमतीत किंचित वाढ नोंदवली गेली. MCX वर चांदीचे वायदा भाव १.९७% वाढून २,७७,५०९ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांदी मजबूत राहिली. स्पॉट प्राइस २.३२% वाढून ८९.५९ डॉलर प्रति औंसवर व्यापार करत होती. जागतिक स्तरावर टॅरिफसंबंधी अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळले आहेत, ज्यामुळे चांदीच्या किंमतींना पाठबळ मिळाले आहे.
सोनं-चांदीच्या भावात हा चढउतार लग्नाच्या हंगामात गुंतवणूकदार आणि गहाण बाजारासाठी विशेष लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.