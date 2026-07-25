/Gold Silver Rate Today: आषाढी एकादशीला सोने-चांदी झाली स्वस्त? जाणून घ्या आजचे भाव

Gold- Silver Price Today 25 July 2026: भारतीय सराफा बाजारात आज सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. शनिवार, 25 जुलै रोजी सोने आणि चांदी मागील व्यवहाराच्या दरावरच विक्री होत आहे. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,43,750 प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,31,771 प्रति 10 ग्रॅम आहे. चांदीचा भाव ₹2,22,830 प्रति किलो इतका आहे. लग्न सराईचा काळ सुरु होणार असल्याने सोने-चांदी खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. लग्नसमारंभ, सण आणि धार्मिक कार्यक्रमांमुळे या काळात दागिन्यांची मागणी वाढते. त्यामुळे सोने खरेदी करण्यापूर्वी आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
शनिवार असल्याने साप्ताहिक सुट्टीमुळे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर आज व्यवहार बंद आहेत. याआधी शुक्रवारी MCX वर ऑगस्ट डिलिव्हरीचे सोने 0.17 टक्क्यांच्या वाढीसह ₹1,43,066 प्रति 10 ग्रॅम वर बंद झाले होते. तर सप्टेंबर डिलिव्हरीची चांदी 1.33 टक्क्यांनी वाढून ₹2,22,301 प्रति किलो वर बंद झाली होती.
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,240 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,303 प्रति 10 ग्रॅम
मुंबई
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,490 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,533 प्रति 10 ग्रॅम
कोलकाता
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,300 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,358 प्रति 10 ग्रॅम
चेन्नई
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,910 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,918 प्रति 10 ग्रॅम
बंगळुरू
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,600 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,633 प्रति 10 ग्रॅम
हैदराबाद
24 कॅरेट सोने: ₹1,43,720 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,31,743 प्रति 10 ग्रॅम
999 शुद्ध चांदी
1 ग्रॅम: ₹223
10 ग्रॅम: ₹2,228
100 ग्रॅम: ₹22,283
1 किलो: ₹2,22,830
1 औंस: ₹6,317
1 तोळा: ₹2,599
925 स्टर्लिंग चांदी
1 ग्रॅम: ₹206
10 ग्रॅम: ₹2,061
100 ग्रॅम: ₹20,612
1 किलो: ₹2,06,118
1 औंस: ₹5,843
1 तोळा: ₹2,404
900 कॉइन चांदी
1 ग्रॅम: ₹201
10 ग्रॅम: ₹2,005
100 ग्रॅम: ₹20,055
1 किलो: ₹2,00,547
1 औंस: ₹5,685
1 तोळा: ₹2,339
800 जर्मन चांदी
1 ग्रॅम: ₹178
10 ग्रॅम: ₹1,783
100 ग्रॅम: ₹17,826
1 किलो: ₹1,78,264
1 औंस: ₹5,054
1 तोळा: ₹2,079
लग्न, सण किंवा वैयक्तिक गरजेसाठी सोने खरेदी करत असाल तर केवळ छोट्या दरघटीची वाट पाहणे आवश्यक नाही. कारण सोन्याच्या किमतींमध्ये रोज चढ-उतार होत असतात. गुंतवणुकीच्या उद्देशाने सोने खरेदी करणारे ग्राहक टप्प्याटप्प्याने किंवा हप्त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. यामुळे बाजारातील अचानक होणाऱ्या बदलांचा धोका कमी करता येतो.
टीप: सोने-चांदीचे दर शहर, स्थानिक कर, मेकिंग चार्ज आणि बाजारातील बदलांनुसार वेगळे असू शकतात. खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफाकडून अंतिम दर तपासणे योग्य ठरेल.