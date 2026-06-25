/Gold Silver Rates Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या दरात घट होऊन ते धातू झाले स्वस्त; आजचे ताजे दर काय?

Gold-Silver Price Today on 25 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नरमाईचा परिणाम आज भारतीय सराफा बाजारावरही दिसून आला. गुरुवार, २५ जून रोजी सोने आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली असून, मौल्यवान धातू खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे. बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम सुमारे १.४३ ते १.४४ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचे भाव १.३१ ते १.३२ लाख रुपयांपर्यंत आहेत. १८ कॅरेट सोन्याचा दरही घसरून सुमारे १.०७ ते १.०८ लाख रुपयांच्या पातळीवर आला आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याच्या वायदा व्यवहारातही कमजोरी दिसून आली. सकाळच्या सत्रात सोन्याचे फ्युचर्स मागील बंद भावाच्या तुलनेत घसरून व्यवहार करत होते. देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातील दबावामुळे गुंतवणूकदारांकडून सावध भूमिका घेतली जात असल्याचे चित्र आहे.
चांदीच्या किंमतींमध्येही मोठी घसरण झाली आहे. प्रति किलो चांदीचा दर सध्या अंदाजे २.४५ लाख ते २.५५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांतील उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत चांदी लक्षणीय स्वस्त झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पातळीवरील काही घडामोडींमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव काही प्रमाणात शमल्याने गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा जोखमीच्या मालमत्तांकडे वळताना दिसत आहे. याशिवाय, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढीचे संकेत दिल्याने सरकारी रोखे आणि इतर निश्चित परतावा देणाऱ्या साधनांकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. अशा परिस्थितीत सोने आणि चांदीवरील गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता वाढते.
दुसरीकडे, अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने खरेदी करणे तुलनेने महाग ठरत आहे. त्यामुळे जागतिक मागणीत घट होत असून त्याचा थेट परिणाम किंमतींवर होत आहे.
सणासुदीच्या किंवा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी सध्याची घसरण संधी म्हणून पाहिली जात आहे. मात्र, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि डॉलरच्या हालचाली लक्षात घेता पुढील काही दिवसांत किंमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(टीप: शहरानुसार कर, वाहतूक खर्च आणि स्थानिक बाजारातील परिस्थितीमुळे दरांमध्ये किरकोळ फरक असू शकतो. खरेदीपूर्वी स्थानिक ज्वेलर्सकडून ताजे दर तपासून घ्यावेत.)