Gold Silver Price Today 25 March: मोठ्या घसरणीनंतर सोन्याच्या दरात वाढ! चांदीने घेतली मोठी झेप, जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 25 March: गेल्या काही दिवसांपासून घसरत असलेले सोन्या-चांदीचे दर आज अचानक जोरात वाढले आहेत. बाजारात आलेल्या या बदलामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांचेही लक्ष पुन्हा या मौल्यवान धातूंवर केंद्रीत झाले आहे. आज सोन्याच्या दरात तब्बल ₹4,700 ची वाढ झाली असून 10 ग्रॅमचा दर ₹1,43,700 पर्यंत पोहोचला आहे. चांदीत तर आणखी मोठी झेप पाहायला मिळाली प्रति किलो ₹11,762 ने वाढून दर ₹2,36,004 वर गेला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा यावर मोठा परिणाम दिसून येतो. कमकुवत झालेला डॉलर, महागाईबाबत कमी होत चाललेली चिंता आणि व्याजदर वाढीचा दबाव कमी होणं. या सगळ्या कारणांमुळे सोनं-चांदीकडे पुन्हा गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोनं आणि चांदीचे दर वाढताना दिसत आहेत.
यामागे आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीबाबत सकारात्मक संकेत. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणकडून चर्चेदरम्यान काही सकारात्मक प्रस्ताव मिळाल्याचे संकेत दिले आहेत. या घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून महागाईचा दबाव कमी होईल, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त होत आहे.
सोनं आणि चांदीच्या दरातील वाढीमागे काही प्रमुख कारणे आहेत:
या सर्व कारणांमुळे गुंतवणूकदारांनी पुन्हा सोनं-चांदीकडे वळण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे दरात वाढ झाली.
चांदीच्या किमतीतही मोठी चढ-उताराची स्थिती पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी मोठी घसरण झाल्यानंतर आता पुन्हा तेजी दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे चेन्नईमध्ये चांदी सर्वाधिक महाग आहे.
गेल्या काही दिवसांत चांदीच्या दरांमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून आली आहे. एका दिवशी ₹15,000 ची मोठी घसरण झाली होती, तर त्यानंतर काही दिवसांत पुन्हा ₹5,000 पेक्षा जास्त वाढ झाली. त्याआधी सलग चार दिवसांत जवळपास ₹30,000 ची घसरणही नोंदवली गेली होती.
सोनं आणि चांदीच्या दरातील हे सततचे चढ-उतार लक्षात घेता, गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील स्थिती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सध्याच्या तेजीमुळे पुढील काही दिवसांत आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.