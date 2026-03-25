Gold Silver Price Today 25 March: मोठ्या घसरणीनंतर सोन्याच्या दरात वाढ! चांदीने घेतली मोठी झेप, जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 25 March-2026: मोठ्या घसरणीनंतर आज सोने आणि चांदीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. चांदीचा भाव 11,000 ने वाढला, तर सोन्याच्या दरातही वाढ झाली. तुमच्या शहरातील दर काय आहेत हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 25, 2026, 10:38 AM IST
Gold Silver Price Today 25 March: गेल्या काही दिवसांपासून घसरत असलेले सोन्या-चांदीचे दर आज अचानक जोरात वाढले आहेत. बाजारात आलेल्या या बदलामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांचेही लक्ष पुन्हा या मौल्यवान धातूंवर केंद्रीत झाले आहे. आज सोन्याच्या दरात तब्बल ₹4,700 ची वाढ झाली असून 10 ग्रॅमचा दर ₹1,43,700 पर्यंत पोहोचला आहे. चांदीत तर आणखी मोठी झेप पाहायला मिळाली प्रति किलो ₹11,762 ने वाढून दर ₹2,36,004 वर गेला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा यावर मोठा परिणाम दिसून येतो. कमकुवत झालेला डॉलर, महागाईबाबत कमी होत चाललेली चिंता आणि व्याजदर वाढीचा दबाव कमी होणं. या सगळ्या कारणांमुळे सोनं-चांदीकडे पुन्हा गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोनं आणि चांदीचे दर वाढताना दिसत आहेत.

यामागे आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीबाबत सकारात्मक संकेत. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणकडून चर्चेदरम्यान काही सकारात्मक प्रस्ताव मिळाल्याचे संकेत दिले आहेत. या घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा अधिक स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून महागाईचा दबाव कमी होईल, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त होत आहे.

का वाढले सोनं-चांदी?

सोनं आणि चांदीच्या दरातील वाढीमागे काही प्रमुख कारणे आहेत:

  • डॉलर कमजोर झाल्याने मौल्यवान धातू तुलनेने स्वस्त वाटतात
  • महागाई कमी होण्याची अपेक्षा
  • व्याजदर वाढीबाबतची चिंता कमी
  • मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याचे संकेत

या सर्व कारणांमुळे गुंतवणूकदारांनी पुन्हा सोनं-चांदीकडे वळण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे दरात वाढ झाली.

आज प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

  • नवी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी ₹1,43,050 इतका आहे, तर 22 कॅरेटसाठी ₹1,31,140 आणि 18 कॅरेटसाठी ₹1,07,330 आहे.
  • मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹1,42,900 दराने विकले जात आहे. या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,30,990 असून 18 कॅरेटसाठी ₹1,07,180 आहे.
  • चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर थोडे जास्त असून 24 कॅरेटसाठी ₹1,44,550, 22 कॅरेटसाठी ₹1,32,490 आणि 18 कॅरेटसाठी ₹1,10,490 असा दर आहे.
  • लखनऊ आणि जयपूरमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹1,43,050 दराने मिळत असून 22 कॅरेट ₹1,31,140 आणि 18 कॅरेट ₹1,07,330 आहे.
  • पटना आणि अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹1,42,950 दराने असून 22 कॅरेट ₹1,31,040 आणि 18 कॅरेट ₹1,07,230 असा दर आहे.

चांदीचे आजचे दर

चांदीच्या किमतीतही मोठी चढ-उताराची स्थिती पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी मोठी घसरण झाल्यानंतर आता पुन्हा तेजी दिसून येत आहे.

  • नवी दिल्ली: ₹2,35,100 प्रति किलो
  • मुंबई: ₹2,35,100 प्रति किलो
  • कोलकाता: ₹2,35,100 प्रति किलो
  • चेन्नई: ₹2,49,900 प्रति किलो

विशेष म्हणजे चेन्नईमध्ये चांदी सर्वाधिक महाग आहे.

चांदीत मोठे चढ-उतार

गेल्या काही दिवसांत चांदीच्या दरांमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून आली आहे. एका दिवशी ₹15,000 ची मोठी घसरण झाली होती, तर त्यानंतर काही दिवसांत पुन्हा ₹5,000 पेक्षा जास्त वाढ झाली. त्याआधी सलग चार दिवसांत जवळपास ₹30,000 ची घसरणही नोंदवली गेली होती.

सोनं आणि चांदीच्या दरातील हे सततचे चढ-उतार लक्षात घेता, गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील स्थिती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सध्याच्या तेजीमुळे पुढील काही दिवसांत आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

