/घसरणीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी; दिवाळीपर्यंत नवा विक्रम होणार? जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today: मागील सत्रात घसरण झाल्यानंतर आज सोन्या-चांदीच्या दरांनी पुन्हा जोरदार उसळी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबतच देशांतर्गत बाजारातही मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढताना दिसत आहेत. दरम्यान, आगामी दिवाळीपर्यंत सोन्याच्या दरात आणखी मोठी वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता बाजारातील काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. चांदीच्या किमतींबाबतही तेजीचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
कॉमेक्स बाजारात आज सोन्या-चांदीच्या दरात सकारात्मक हालचाल पाहायला मिळाली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सोन्याच्या दरात सुमारे 0.46 टक्क्यांची वाढ झाली असून किंमत 4,317.80 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचली. दुसरीकडे, चांदीच्या दरातही 0.54 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. चांदी सुमारे 64.345 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करताना दिसली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम भारतीय सराफा बाजारावरही दिसून आला. देशांतर्गत बाजारात सोन्याचा भाव वाढून सुमारे 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास पोहोचला. चांदीच्या दरातही तेजी कायम असून ती सुमारे 2.34 लाख रुपये प्रति किलोच्या पातळीवर व्यवहार करताना दिसत आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात MCX वरही सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर डिलिव्हरीचे सोने सुमारे 500 रुपयांनी महाग होऊन 1,51,135 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. चांदीच्या दरातही सुमारे 700 रुपयांची वाढ झाली असून ती 2,34,151 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत होती.
खरेदी करण्यापूर्वी सोन्याचा ताजा भाव तपासणे महत्त्वाचे आहे. उपलब्ध दरांनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,51,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,39,196 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. त्याचप्रमाणे 18 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1,13,888 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास होता. चांदीचा भावही सुमारे 2,34,100 रुपये प्रति किलोच्या पातळीवर असल्याचे दिसून आले.
यापूर्वी सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीबाबत HDFC Securitiesचे वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी यांनी काही महत्त्वाचे घटक नमूद केले होते. त्यांच्या मते, मजबूत डॉलर, वाढलेले बॉण्ड यिल्ड आणि किरकोळ मागणीत झालेली घट यामुळे सोन्यावर दबाव निर्माण झाला. याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारासोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दिसून आला. मागील सत्रात स्पॉट सोन्याचा भाव सुमारे 33.74 डॉलर म्हणजे जवळपास 1 टक्क्यांनी घसरून 4,253.61 डॉलर प्रति औंस झाला होता. त्याचवेळी चांदीच्या दरात सुमारे 1.4 टक्क्यांची घसरण होऊन भाव 63.56 डॉलर प्रति औंसवर आला होता. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचाही मौल्यवान धातूंच्या बाजारावर दबाव निर्माण करणारा घटक म्हणून उल्लेख करण्यात आला.
मागील घसरणीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी दिसत असली, तरी पुढील काळातील भाव अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांवर अवलंबून राहतील. डॉलरची हालचाल, बॉण्ड यिल्ड, व्याजदरांबाबतची अपेक्षा, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यांचा मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे दिवाळीपर्यंत सोने-चांदी विक्रमी पातळीवर पोहोचतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या मात्र दोन्ही धातूंमध्ये पुन्हा तेजीचे संकेत दिसत आहेत.