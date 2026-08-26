/Gold Silver Price: सोन्या-चांदीचे दर पुन्हा वधारले; 26 ऑगस्टचे भाव जाणून घ्या

Gold Silver Price Today, 26 Aug 2026: सोन्या-चांदीच्या दरातील चढ-उतार कायम असून 26 ऑगस्ट रोजी दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारापासून देशांतर्गत वायदा बाजारापर्यंत सोन्या-चांदीला तेजीचा आधार मिळाला आहे. त्यामुळे खरेदीदारांच्या खिशावरचा भार आणखी वाढला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्यवहार पाहता, कॉमेक्सवर सोन्याच्या किमतीत सुमारे 0.23 टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे सोन्याचा भाव 4,705.20 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर पोहोचला. चांदीच्या दरातही चांगली वाढ झाली असून तिची किंमत सुमारे 0.91 टक्क्यांनी वाढून 69.305 डॉलर प्रति औंस झाली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम भारतीय बाजारातही दिसून आला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर सोन्याचा भाव सुमारे 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर पोहोचला. चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली असून ती सुमारे 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्रॅम या पातळीवर व्यवहार करताना दिसली.
26 ऑगस्ट रोजी सकाळच्या व्यवहारात MCX वर सोन्याच्या दरात सुमारे 268 रुपयांची वाढ झाली. त्यानंतर सोन्याचा भाव 1,63,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला. चांदीमध्ये त्याहून मोठी तेजी पाहायला मिळाली. सकाळी सुमारे 9 वाजता चांदीच्या दरात 1,573 रुपयांची वाढ झाली आणि भाव 2,45,700 रुपये प्रति किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचला.
सोन्याच्या किरकोळ दरांकडे पाहिल्यास, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,63,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 1,49,848 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. याशिवाय 18 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे 1,22,603 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. चांदीचा दरही उच्च पातळीवर असून तो सुमारे 2,47,840 रुपये प्रति किलोग्रॅम असल्याचे दिसत आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने बदल होत असल्याने प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना स्थानिक ज्वेलर्सकडील ताजा दर, मेकिंग चार्ज आणि लागू करांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.