/Gold Silver Price Today: रविवारी खरेदीला जाण्याआधी जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Price Today 26 July 2026: देशातील सराफा बाजारात रविवारी, 26 जुलै रोजी सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. दोन्ही मौल्यवान धातू कालच्या दरावरच विकल्या जात आहेत. त्यामुळे दागिने खरेदी करणारे ग्राहक तसेच गुंतवणूकदार आज स्थिर दरांवर व्यवहार करू शकतात. सध्या देशात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे ₹1,43,760, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,31,780 इतका आहे. याशिवाय चांदीचा दर प्रतिकिलो ₹2,22,850 वर कायम आहे.
आजचे दर स्थिर असले तरी मागील आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली. 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,800, तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात जवळपास ₹1,650 ची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर दागिने खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, 24 जुलै (शुक्रवार) रोजी दिल्लीत 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याच्या दरात ₹2,000 ची घसरण झाली होती. त्यानंतर रविवारी बाजार स्थिर राहिला.
चांदीच्या दरातही मागील आठवड्यात मोठी वाढ झाली आहे. अवघ्या एका आठवड्यात चांदी प्रतिकिलो ₹10,000 पर्यंत महागली आहे. 26 जुलै रोजी सकाळच्या सत्रात काही बाजारांमध्ये चांदीचा दर ₹2,40,000 प्रति किलो या उच्चांकाजवळ पोहोचल्याचे दिसून आले.
सणासुदीचा हंगाम जवळ येत असताना सोन्या-चांदीच्या दरातील चढ-उतारांवर ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष कायम आहे. खरेदीपूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दरांची खातरजमा करूनच व्यवहार करणे फायदेशीर ठरू शकते.