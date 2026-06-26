/Gold Silver Price Today: सलग चौथ्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात घसरणीचा कल; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Rate Today: मुहर्रमच्या निमित्ताने आज सकाळच्या सत्रात MCX वर व्यवहार बंद असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये घसरण कायम आहे. सलग चौथ्या आठवड्यात सोने दबावाखाली असून, अमेरिकेतील व्याजदर वाढीच्या शक्यतेमुळे डॉलर मजबूत झाला आहे. त्याचाच परिणाम सोन्या-चांदीच्या जागतिक दरांवर होताना दिसत आहे. याशिवाय अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता कराराकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. हा करार किती काळ टिकेल याबाबत अजूनही अनिश्चितता असल्याने मौल्यवान धातूंच्या बाजारात सावध वातावरण आहे.
स्पॉट गोल्डचा दर 0.1 टक्क्यांनी घसरून 4,022.95 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे. या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकूण 3.4 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठीच्या अमेरिकन गोल्ड फ्युचर्समध्येही 0.2 टक्क्यांची घट होऊन दर 4,038.10 डॉलर प्रति औंसवर आला आहे. दरम्यान, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका जहाजावर हल्ला केल्यामुळे समुद्री सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने (IMO) या मार्गावरील सुरक्षा मोहीम तात्पुरती थांबवली असून, त्यामुळे अमेरिका-इराण संबंधांबाबतची अनिश्चितता पुन्हा वाढली आहे.
अमेरिकेत मे महिन्यात महागाईचा दर वाढल्याचे ताज्या आकडेवारीत समोर आले आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या किमतींमुळे महागाईने तीन वर्षांतील 4 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह यंदा आणखी तीन वेळा व्याजदर वाढवू शकते, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय हाँगकाँगमार्गे चीनमध्ये होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीत मे महिन्यात एप्रिलच्या तुलनेत सुमारे 38 टक्क्यांची घट झाली आहे. या घडामोडींचाही परिणाम जागतिक सोन्याच्या किमतींवर झाला आहे.
सराफा बाजारात मात्र सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे.
999 शुद्ध चांदी
1 ग्रॅम – ₹222
10 ग्रॅम – ₹2,221
100 ग्रॅम – ₹22,207
1 किलो – ₹2,22,070
1 औंस – ₹6,296
1 तोळा – ₹2,590
925 स्टर्लिंग चांदी
1 ग्रॅम – ₹205
10 ग्रॅम – ₹2,054
100 ग्रॅम – ₹20,541
1 किलो – ₹2,05,415
1 औंस – ₹5,823
1 तोळा – ₹2,396
900 कॉईन चांदी
1 ग्रॅम – ₹200
10 ग्रॅम – ₹1,999
100 ग्रॅम – ₹19,986
1 किलो – ₹1,99,863
1 औंस – ₹5,666
1 तोळा – ₹2,331
800 जर्मन चांदी
1 ग्रॅम – ₹178
10 ग्रॅम – ₹1,777
100 ग्रॅम – ₹17,766
1 किलो – ₹1,77,656
1 औंस – ₹5,036
1 तोळा – ₹2,072