/Gold Silver Price: महिन्याच्या शेवटी सोन्याचे भाव कितीनी घसरले? जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे दर

जून महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी आणि आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहाराच्या दिवशी सोने-चांदीच्या किमतीत पुन्हा घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारापासून ते देशांतर्गत वायदे बाजारापर्यंत या मौल्यवान धातूंच्या दरावर दबाव कायम असल्याचे दिसून आले. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन डॉलर मजबूत होणे आणि व्याजदर वाढण्याची शक्यता यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोने-चांदीकडून इतर पर्यायांकडे वळत आहे. त्यामुळे या दोन्ही धातूंच्या किमतीत घसरण होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारात (COMEX) सोन्याच्या किमतीत 1.29 टक्क्यांची घसरण झाली. त्यामुळे प्रति औंस सोन्याचा भाव 52.10 डॉलरने घसरून 3,990 डॉलर इतका झाला. चांदीच्या किमतीतही 1.55 टक्क्यांहून अधिक घसरण नोंदवण्यात आली.
देशांतर्गत मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वरही आजच्या व्यवहाराची सुरुवात घसरणीसह झाली.
अशा पातळीवर व्यवहार होताना दिसले.
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने – ₹1,40,750 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – ₹1,29,021 / 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – ₹1,05,563 / 10 ग्रॅम
चांदी – ₹2,20,420 / किलो
मुंबई
24 कॅरेट सोने – ₹1,41,110 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – ₹1,29,351 / 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – ₹1,05,833 / 10 ग्रॅम
चांदी – ₹2,20,940 / किलो
पटणा
24 कॅरेट सोने – ₹1,41,030 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – ₹1,29,278 / 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – ₹1,05,773 / 10 ग्रॅम
चांदी – ₹2,20,820 / किलो
जयपूर
24 कॅरेट सोने – ₹1,41,090 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – ₹1,29,333 / 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – ₹1,05,818 / 10 ग्रॅम
चांदी – ₹2,20,910 / किलो
कानपूर
24 कॅरेट सोने – ₹1,41,140 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने – ₹1,29,378 / 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने – ₹1,05,855 / 10 ग्रॅम
चांदी – ₹2,21,000 / किलो
संपूर्ण जून महिन्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले. काही दिवस वाढ झाली असली तरी महिन्याच्या अखेरीस घसरणीचा कल अधिक ठळकपणे दिसून आला. बाजार विश्लेषकांच्या मते, जागतिक आर्थिक घडामोडी, मजबूत डॉलर आणि व्याजदर वाढीच्या अपेक्षांमुळे गुंतवणूकदारांची भूमिका सावध झाली आहे. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींवर सध्या दबाव कायम आहे.