Gold Silver Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी दरात वाढ! जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजा भाव

Gold Silver Price Today 26 March 2026:  अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव अखेर शांततेच्या दिशेने वाटचाल करत असला तरी सोने-चांदीच्या दरात मात्र वाढ आहे.  चिन्हे दिसत आहेत. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात वाढ सुरूच राहिली. चला आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घेऊयात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 26, 2026, 11:57 AM IST
What are Gold Silver Price Today 26 March Ram Navami : आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली आहे. जागतिक बाजारात आणि देशांतर्गत सर्राफा मार्केटमध्येही तेजी जाणवली आहे. जागतिक घडामोडींनी खास करून अमेरिका आणि ईरानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत वाढ दिसून आली आहे. अमेरिका तर्फे शांततेच्या संकेतांनी किंचित स्थिरता दिसून येत आहे. पण यामुळे सोने-चांदीच्या उतरत्या भावाला ब्रेक लागून पुन्हा एकदा मौल्यवान धातूचा भाव वधारला आहे. चांदीचे दरही वाढत आहेत. आजचे सोने-चांदीचे भाव जाणून घेऊयात...

भारतातील सोने दर

  • 24 कॅरेट सोनं – ₹14,689 प्रती ग्रॅम (कालच्या किंमतीपेक्षा ₹22 जास्त), 10 ग्रॅमसाठी ₹1,46,890
  • 22 कॅरेट सोनं – ₹13,465 प्रती ग्रॅम (कालच्या किंमतीपेक्षा ₹20 जास्त), 10 ग्रॅमसाठी ₹1,34,650
  • 18 कॅरेट सोनं (75% शुद्धता) – ₹11,017 प्रती ग्रॅम (कालच्या किंमतीपेक्षा ₹16 जास्त)

MCX वर सोन्याचे दर 

MCX वर सोमवारच्या व्यवहारात सोनं 10 ग्रॅमसाठी ₹1,29,595 च्या इंट्राडे नीचांकीवर गेल्यानंतर, त्यात जोरदार उछाल दिसून आला. मंगळवारी वाढ झाल्यानंतर, बुधवारीही किंमती सुधारल्या आणि इंट्राडे शिखर ₹1,45,194 प्रती 10 ग्रॅमावर पोहोचले. दोन दिवसांत जवळजवळ ₹15,500 ची वाढ झाली आहे.

चांदी दर आणि ट्रेंड

पश्चिम आशियातील घडामोडींमुळे चांदीच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार दिसत आहेत. अखिल भारतीय सर्राफा संघाच्या अहवालानुसार, चांदीची किंमत ₹11,250 वाढून ₹2,41,250 प्रति किलो (सर्व करांसहित) झाली आहे, जे काल ₹2,30,000 प्रति किलो होते. MCX वर चांदीचा वायदा भाव 4.8% वाढून ₹2,34,700 प्रति किलो झाला, मागील व्यवहारात हा भाव ₹2,23,941 होता. हाजिर आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी $72.67 प्रती औंसवर जोरदार वाढीसह व्यवहार करत आहे. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार गुरुवारी सकाळी चांदी ₹2,34,814 प्रति किलो झाली आहे.

राम नवमीच्या दिवशी बाजार बंद असल्यामुळे आज हा भाव संपूर्ण दिवस मान्य राहणार आहे.

सामान्य सराफा बाजाराप्रमाणे 24, 22, 18 कॅरेट चे सोन्याचे दर:

  • नवी दिल्ली – २४ कॅरेट जास्तीत जास्त ₹14,680–₹14,700 प्रति ग्राम, २२ कॅरेट -₹13,450 प्रति ग्राम आणि १८ कॅरेट -₹11,000 प्रति ग्राम (आजची साधारण किंमत)
  • मुंबई – २४ कॅरेट -₹14,670–₹14,690 प्रति ग्राम, २२ कॅरेट ~₹13,445–₹13,470 प्रती ग्राम
  • पुणे – मुंबईसारखेच किंमती (थोडासा फरक स्थानिक मालमत्ता करामुळे)
  • कोलकाता – अंदाजे राष्ट्रीय सरासरी जवळपास दर
  • चेन्नई – किंचित उंच भाव राष्ट्रीय सरासरीप्रमाणे (स्थानिक बाजारानुसार)
  • बेंगळुरू, अहमदाबाद, लखनौ, सूरत, नाशिक – सर्वत्र सोने दर साधारण ₹14,650–₹14,750 प्रति ग्राम (24K) दरम्यान असू शकतात (स्थानिक GST व करानुसार किंचित बदल)

 ही सर्व संख्या सामान्य सराफा बाजारातील दरांवर आधारित अंदाजे माहिती आहेत. त्यामुळे थोडेफार बदल स्थानिक व्यापाऱ्यांनुसार होऊ शकतात).

आजचे चांदी शहरानुसार अंदाजे दर

चांदीच्या दरांमध्ये दर दिवशी अनिश्चितता असते, पण राष्ट्रीय सरासरी ट्रेंड खालीलप्रमाणे आहे:

  • चांदी (₹/किलो) आज साधारण ₹2,34,000–₹2,50,000 प्रति किलो पर्यंत असू शकते, काही बाजारांमध्ये थोडी वाढ‑घट होत आहे.
  • विविध शहरांमध्ये चांदीचे दर साधारण समान राहतात (स्थानिक GST व करानुसार किंचित फरक संभवतो).

देशातील सर्राफा बाजारात सोनं आणि चांदी दोन्हीही जोरदार वाढीसह आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदार आणि गहने खरेदी करणाऱ्यांनी बाजाराची हालचाल काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Narhari Zirwal Viral Video: झिरवाळांच्या बेडरुममधील व्हिडीओ...

महाराष्ट्र बातम्या