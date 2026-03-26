Gold Silver Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी दरात वाढ! जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे ताजा भाव

What are Gold Silver Price Today 26 March Ram Navami : आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली आहे. जागतिक बाजारात आणि देशांतर्गत सर्राफा मार्केटमध्येही तेजी जाणवली आहे. जागतिक घडामोडींनी खास करून अमेरिका आणि ईरानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत वाढ दिसून आली आहे. अमेरिका तर्फे शांततेच्या संकेतांनी किंचित स्थिरता दिसून येत आहे. पण यामुळे सोने-चांदीच्या उतरत्या भावाला ब्रेक लागून पुन्हा एकदा मौल्यवान धातूचा भाव वधारला आहे. चांदीचे दरही वाढत आहेत. आजचे सोने-चांदीचे भाव जाणून घेऊयात...
MCX वर सोमवारच्या व्यवहारात सोनं 10 ग्रॅमसाठी ₹1,29,595 च्या इंट्राडे नीचांकीवर गेल्यानंतर, त्यात जोरदार उछाल दिसून आला. मंगळवारी वाढ झाल्यानंतर, बुधवारीही किंमती सुधारल्या आणि इंट्राडे शिखर ₹1,45,194 प्रती 10 ग्रॅमावर पोहोचले. दोन दिवसांत जवळजवळ ₹15,500 ची वाढ झाली आहे.
पश्चिम आशियातील घडामोडींमुळे चांदीच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार दिसत आहेत. अखिल भारतीय सर्राफा संघाच्या अहवालानुसार, चांदीची किंमत ₹11,250 वाढून ₹2,41,250 प्रति किलो (सर्व करांसहित) झाली आहे, जे काल ₹2,30,000 प्रति किलो होते. MCX वर चांदीचा वायदा भाव 4.8% वाढून ₹2,34,700 प्रति किलो झाला, मागील व्यवहारात हा भाव ₹2,23,941 होता. हाजिर आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदी $72.67 प्रती औंसवर जोरदार वाढीसह व्यवहार करत आहे. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार गुरुवारी सकाळी चांदी ₹2,34,814 प्रति किलो झाली आहे.
राम नवमीच्या दिवशी बाजार बंद असल्यामुळे आज हा भाव संपूर्ण दिवस मान्य राहणार आहे.
ही सर्व संख्या सामान्य सराफा बाजारातील दरांवर आधारित अंदाजे माहिती आहेत. त्यामुळे थोडेफार बदल स्थानिक व्यापाऱ्यांनुसार होऊ शकतात).
चांदीच्या दरांमध्ये दर दिवशी अनिश्चितता असते, पण राष्ट्रीय सरासरी ट्रेंड खालीलप्रमाणे आहे:
देशातील सर्राफा बाजारात सोनं आणि चांदी दोन्हीही जोरदार वाढीसह आहेत. सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदार आणि गहने खरेदी करणाऱ्यांनी बाजाराची हालचाल काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.