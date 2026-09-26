/सोन्याच्या दरात घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold Price Today: सोन्याच्या दरात सध्या चढ-उतार सुरू असून त्याचा परिणाम कमोडिटी मार्केटवरही दिसून येत आहे. आज शनिवार असल्याने MCX आणि IBJA वर सोन्याचे नवे दर जाहीर होणार नाहीत. त्यामुळे मागील व्यवहारातील दरच आज संदर्भासाठी लागू राहतील. तुम्ही आज सोने किंवा सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर दुकानात जाण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील सोन्याचा ताजा भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सोन्याच्या किमतीत दररोज होणाऱ्या बदलामुळे खरेदीच्या अंतिम खर्चातही फरक पडू शकतो.
शनिवार असल्याने आज MCX वर नियमित व्यवहार होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे IBJA कडूनही आज नवीन दर प्रसिद्ध केले जाणार नाहीत. त्यामुळे मागील सत्रातील किमतीच आज उपलब्ध संदर्भ दर म्हणून पाहाव्या लागतील. MCX वर 5 ऑक्टोबरच्या गोल्ड फ्युचर्सचा भाव ₹181 ने घसरून ₹1,50,881 प्रति 10 ग्रॅम इतका राहिला. तर 4 डिसेंबर 2026 च्या गोल्ड फ्युचर्समध्ये ₹118 ची घट झाली आणि भाव ₹1,53,277 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. दरम्यान, IBJA च्या मागील उपलब्ध दरानुसार 24 कॅरेट सोन्याचा संध्याकाळचा भाव ₹1,52,113 प्रति 10 ग्रॅम, तर सकाळचा दर ₹1,51,136 प्रति 10 ग्रॅम होता.
शहरानुसार सोन्याच्या दरात थोडा फरक पाहायला मिळतो. 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे प्रति 10 ग्रॅम दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
शहरातील दाखवलेला सोन्याचा दर हा प्रामुख्याने प्रति 10 ग्रॅमचा बाजारभाव असतो. प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर लागू शुल्कांमुळे अंतिम बिलाची रक्कम वेगळी असू शकते. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्यापूर्वी त्या दिवसाचा दर, सोन्याची शुद्धता आणि दागिन्यांवरील अतिरिक्त शुल्क यांची माहिती घेणे फायदेशीर ठरते.