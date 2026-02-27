English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold-Silver Price Today 27 February 2026: सोने-चांदी खरेदीसाठी उत्तम वेळ! दरांमध्ये घसरण; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold-Silver Price Today 27 February 2026: सोने-चांदी खरेदीसाठी उत्तम वेळ! दरांमध्ये घसरण; जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Price Today 27 February 2026: सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. सोन्याच्या किमतीत घट झाल्यामुळे खरेदीदारांना सोने आणि चांदी खरेदी करण्याची ही चांगली संधी आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 27, 2026, 09:31 AM IST
Gold-Silver Price Today 27 February 2026: सोने-चांदी खरेदीसाठी उत्तम वेळ! दरांमध्ये घसरण; जाणून घ्या आजचे भाव
Gold Silver Price Today 27 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा चढ-उतार दिसून आला आहे. विशेष म्हणजे सोन्याच्या किंमतीत हलकी घसरण झाल्याने खरेदीदारांसाठी ही चांगली संधी मानली जात आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्यामुळे सराफा बाजारात दागिन्यांची खरेदी वाढली असून त्याचा परिणाम दरांवरही होताना दिसतो. गेल्या काही दिवसांपासून मौल्यवान धातूंच्या किंमतीत सातत्याने बदल होत आहेत. सध्या सोन्याच्या दरात दुसऱ्या दिवशीही किंचित घट नोंदवली गेली आहे, तर चांदीचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सराफा बाजारातील ताजे दर

२२ कॅरेट सोन्याचा दर कमी झाला आहे.

१ ग्रॅम सोन्याची किंमत १४,८७० रुपये असून काल ती १४,८९० रुपये होती — म्हणजेच २० रुपयांची घट.

८ ग्रॅमसाठी सध्याचा दर १,१८,९६० रुपये आहे; कालच्या तुलनेत १६० रुपयांनी कमी.

१० ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,७०० रुपये असून यात २०० रुपयांची घट झाली आहे.

२४ कॅरेट सोन्यातही किंचित बदल दिसतो.

१ ग्रॅमचा दर १५,६१४ रुपये आहे.

८ ग्रॅमसाठी १,२४,९१२ रुपये मोजावे लागतील.

१० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,५६,१४० रुपये आहे.

चांदीचे दर स्थिर

चांदीच्या किंमतीत मागील आठवड्यात मोठी चढ-उतार झाली होती. मात्र सध्या दर स्थिर असल्याचे दिसते.

१ ग्रॅम चांदीचा भाव २९५ रुपये आहे.

१ किलो चांदीसाठी २,९५,००० रुपये द्यावे लागत आहेत.

दरांमधील सततच्या बदलामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या बाजाराकडे वळले आहे. विशेषतः चांदीत गुंतवणूक वाढताना दिसते. सोन्यातील घसरण आणि चांदीतील स्थिरता पाहता, खरेदीसाठी ही योग्य वेळ ठरू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.

खरेदीपूर्वी काय लक्षात ठेवावे?

सोन्या-चांदीचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर तपासणे गरजेचे आहे. बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, विचारपूर्वक निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.

(टीप: ही माहिती केवळ माहितीपर आहे. गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

'देवाच्या कृपेनं वाचले', एक मेसेज, एक फोन आणि मग?...

मनोरंजन