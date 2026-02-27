Gold-Silver Price Today 27 February 2026: सोने-चांदी खरेदीसाठी उत्तम वेळ! दरांमध्ये घसरण; जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा चढ-उतार दिसून आला आहे. विशेष म्हणजे सोन्याच्या किंमतीत हलकी घसरण झाल्याने खरेदीदारांसाठी ही चांगली संधी मानली जात आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्यामुळे सराफा बाजारात दागिन्यांची खरेदी वाढली असून त्याचा परिणाम दरांवरही होताना दिसतो. गेल्या काही दिवसांपासून मौल्यवान धातूंच्या किंमतीत सातत्याने बदल होत आहेत. सध्या सोन्याच्या दरात दुसऱ्या दिवशीही किंचित घट नोंदवली गेली आहे, तर चांदीचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे.
२२ कॅरेट सोन्याचा दर कमी झाला आहे.
१ ग्रॅम सोन्याची किंमत १४,८७० रुपये असून काल ती १४,८९० रुपये होती — म्हणजेच २० रुपयांची घट.
८ ग्रॅमसाठी सध्याचा दर १,१८,९६० रुपये आहे; कालच्या तुलनेत १६० रुपयांनी कमी.
१० ग्रॅम २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,७०० रुपये असून यात २०० रुपयांची घट झाली आहे.
२४ कॅरेट सोन्यातही किंचित बदल दिसतो.
१ ग्रॅमचा दर १५,६१४ रुपये आहे.
८ ग्रॅमसाठी १,२४,९१२ रुपये मोजावे लागतील.
१० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,५६,१४० रुपये आहे.
चांदीच्या किंमतीत मागील आठवड्यात मोठी चढ-उतार झाली होती. मात्र सध्या दर स्थिर असल्याचे दिसते.
१ ग्रॅम चांदीचा भाव २९५ रुपये आहे.
१ किलो चांदीसाठी २,९५,००० रुपये द्यावे लागत आहेत.
दरांमधील सततच्या बदलामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या बाजाराकडे वळले आहे. विशेषतः चांदीत गुंतवणूक वाढताना दिसते. सोन्यातील घसरण आणि चांदीतील स्थिरता पाहता, खरेदीसाठी ही योग्य वेळ ठरू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
सोन्या-चांदीचे दर शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे दर तपासणे गरजेचे आहे. बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, विचारपूर्वक निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.
(टीप: ही माहिती केवळ माहितीपर आहे. गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)