/Gold-Silver Price Today: आज सोने-चांदीची खरेदी फायदेशीर ठरेल का? जाणून घ्या आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे ताजे दर

Gold- Silver Price Today 27 June 2026: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे बाजारभाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सराफा बाजारात दररोज सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतात. २७ जून २०२६ साठीचे नवे दर जाहीर झाले असून, त्यानुसार २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम सुमारे ₹१,४२,९६०, तर चांदीचा दर ₹२,४०,००० प्रति किलो इतका आहे. खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासल्यास योग्य निर्णय घेणे सोपे जाईल.
आजचे सोन्याचे दर (२७ जून २०२६) – प्रति १० ग्रॅम
- दिल्ली – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- मुंबई – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- कोलकाता – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- चेन्नई – 24K: ₹1,45,100 | 22K: ₹1,33,010 | 18K: ₹1,10,760
- पटना – 24K: ₹1,42,860 | 22K: ₹1,30,960 | 18K: ₹1,07,170
- लखनऊ – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- मेरठ – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- अयोध्या – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- गाझियाबाद – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- नोएडा – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- गुरुग्राम – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- चंदीगड – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- जयपूर – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- लुधियाना – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- गुवाहाटी – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- जळगाव – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- इंदूर – 24K: ₹1,42,860 | 22K: ₹1,30,960 | 18K: ₹1,07,170
- कानपूर – 24K: ₹1,42,960 | 22K: ₹1,31,060 | 18K: ₹1,07,270
- अहमदाबाद – 24K: ₹1,42,860 | 22K: ₹1,30,960 | 18K: ₹1,07,170
- वडोदरा – 24K: ₹1,42,860 | 22K: ₹1,30,960 | 18K: ₹1,07,170
- सुरत – 24K: ₹1,42,860 | 22K: ₹1,30,960 | 18K: ₹1,07,170
- पुणे – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- नागपूर – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- नाशिक – 24K: ₹1,42,790 | 22K: ₹1,30,890 | 18K: ₹1,07,100
- बेंगळुरू – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- भुवनेश्वर – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- कटक – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- रायपूर – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
- हैदराबाद – 24K: ₹1,42,760 | 22K: ₹1,30,860 | 18K: ₹1,07,070
आजचे चांदीचे दर (२७ जून २०२६)
- दिल्ली – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- मुंबई – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- कोलकाता – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- चेन्नई – 100 ग्रॅम: ₹23,500 | 1 किलो: ₹2,35,000
- पटना – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- लखनऊ – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- मेरठ – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- अयोध्या – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- कानपूर – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- गाझियाबाद – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- नोएडा – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- जयपूर – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- गुरुग्राम – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- चंदीगड – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- लुधियाना – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- गुवाहाटी – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- इंदूर – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- अहमदाबाद – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- वडोदरा – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- सुरत – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- पुणे – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- नागपूर – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- नाशिक – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- बेंगळुरू – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- भुवनेश्वर – 100 ग्रॅम: ₹23,500 | 1 किलो: ₹2,35,000
- कटक – 100 ग्रॅम: ₹23,500 | 1 किलो: ₹2,35,000
- केरळ – 100 ग्रॅम: ₹23,500 | 1 किलो: ₹2,35,000
- रायपूर – 100 ग्रॅम: ₹24,000 | 1 किलो: ₹2,40,000
- हैदराबाद – 100 ग्रॅम: ₹23,500 | 1 किलो: ₹2,35,000
सोन्याच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकाजवळ असल्या तरी, दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अनेक गुंतवणूकदार सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहतात. जर खरेदीचा उद्देश लग्नसराई, दागिने किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक असेल, तर बाजारभाव तपासून आणि विविध ज्वेलर्सचे दर तुलना करून निर्णय घेणे योग्य ठरेल.
सोन्या-चांदीच्या किमती रोज का बदलतात?
सोने आणि चांदीचे दर अनेक आर्थिक घटकांवर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, आयात शुल्क, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, मध्यवर्ती बँकांची धोरणे आणि गुंतवणूकदारांचा कल यांचा थेट परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे सराफा बाजारातील दर दररोज बदलत असतात.