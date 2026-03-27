Gold Silver Rate Today: चांदीच्या दरात 5380 रुपयांची मोठी झेप, तर सोनंही 1.41 लाखांच्या पुढे; जाणून घ्या ताजे दर

What are Gold Silver Price Today 27 March : शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा तेजी दिसून आली असून, गुंतवणूकदारांसाठी ही आनंदाची बातमी असली तरी सर्वसामान्यांसाठी हे अजिबातच दिलासा देणार नाही. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या दोन धातूंमध्ये खरेदी वाढली आहे. मौल्यवान धातू सोने-चांदीचे दर आजही वाढले.
भारतीय बाजारात चांदीच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळाली. सुमारे ₹5,380 च्या वाढीसह चांदी ₹2.25 लाख प्रति किलोपर्यंत पोहोचली. तर सोन्याच्या दरातही वाढ होत ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्रॅम हा स्तर गाठला गेला. ही वाढ काही दिवसांच्या घसरणीनंतर आलेली असल्याने बाजारात पुन्हा चैतन्य दिसत आहे.
जागतिक बाजारातही सोने-चांदीच्या दरांमधील घसरण काहीशी थांबली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधातील कारवाईची मुदत पुढे ढकलल्यामुळे बाजारात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव थोड्या वाढीसह सुमारे $4,423 प्रति औंसवर पोहोचला, तर चांदी $68 च्या आसपास ट्रेड होत होती. याआधीच्या सत्रात सोन्यात जवळपास 3% घसरण झाली होती.
भारतात 24K सोन्याचा दर साधारण ₹14,500–₹16,000 प्रति ग्रॅम या रेंजमध्ये फिरत असल्याचे आधीच्या ट्रेंडमधून दिसते. (लक्षात ठेवा: शहरानुसार दरात थोडाफार फरक असतो (GST, मेकिंग चार्जेस इ.)
भारतात चांदीचा सरासरी दर ₹2.5 लाख प्रति किलोच्या आसपास राहिल्याचे दिसते, ज्यात सतत चढ-उतार होत असतात.
गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तणावामुळे गुंतवणूकदार अस्वस्थ होते. मात्र, इराणवरील संभाव्य हल्ला काही काळासाठी पुढे ढकलल्याने बाजारातील घबराट कमी झाली. त्यामुळे सोने-चांदीत स्थिरता आणि हलकी वाढ दिसून आली.
पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून सोन्याच्या किमतीत सुमारे 17% पर्यंत घसरण झाली आहे. सध्या बाजार अस्थिर असला, तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी अजूनही सुरक्षित पर्याय मानले जात आहेत.