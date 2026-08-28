/Gold-Silver Rate Today: रक्षाबंधनाच्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरले, चांदीही स्वस्त झाली! जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Gold-Silver Rate Today on August 28 Raksha Bandhan: रक्षाबंधनाच्या दिवशी सोने आणि चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी, दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या दरात घसरण पाहायला मिळत आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सोन्या-चांदीच्या किमती कमी झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आज भारतात 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा सरासरी दर ₹16,297 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹1,62,970 प्रति 10 ग्रॅम आहे. तर दागिन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹14,939 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹1,49,390 प्रति 10 ग्रॅम आहे.
रक्षाबंधनानिमित्त बहिणीसाठी सोन्याची अंगठी, पेंडंट किंवा चांदीचे दागिने भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
कमकुवत हाजीर मागणीचा परिणाम सोन्याच्या वायदा बाजारावरही दिसून आला. पीटीआयच्या अहवालानुसार, गुरुवारी MCX वर सोन्याच्या वायदा किमतीत किरकोळ घसरण झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर ऑक्टोबर डिलिव्हरीसाठी असलेल्या सोन्याच्या कराराचा भाव ₹1,59,650 प्रति 10 ग्रॅम राहिला. मागील बंद भावाच्या तुलनेत ही सुमारे ₹13 किंवा 0.01 टक्क्यांची घसरण आहे. या करारामध्ये एकूण 9,291 लॉटचे व्यवहार झाले. व्यवहाराच्या सुरुवातीला सोन्याच्या वायदा भावात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली. मागील बंद भाव ₹1,59,663 वरून किंमत एका टप्प्यावर ₹1,56,692 प्रति 10 ग्रॅम या नीचांकी पातळीपर्यंत घसरली.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, हाजीर बाजारातील कमजोर वातावरणामुळे वायदा सोन्याच्या किमतीवर दबाव आला. दरम्यान, न्यूयॉर्कच्या बाजारात सोन्याचा भाव 0.23 टक्क्यांनी वाढून 4,601.64 डॉलर प्रति औंस झाला.
सोन्यासोबतच चांदीच्या किमतीतही आज नरमाई दिसत आहे. 28 ऑगस्ट 2026 रोजी भारतीय सराफा बाजारात चांदीचा सरासरी दर सुमारे ₹2.60 लाख ते ₹2.65 लाख प्रति किलो या पातळीवर आहे. Goodreturnsच्या माहितीनुसार, आज 1 ग्रॅम चांदीचा भाव ₹259.90 आहे. काल हा दर ₹260 प्रति ग्रॅम होता.
यानुसार:
सणासुदीच्या काळात सोने-चांदीला मोठी मागणी असते. त्यामुळे आजच्या घसरणीमुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा फायदा होऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष दागिन्यांच्या किमतीत मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर शुल्क जोडले जात असल्याने दुकानातील अंतिम किंमत वरील बाजारभावापेक्षा अधिक असू शकते.
त्यामुळे सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफाकडील ताजा दर आणि दागिन्यांची अंतिम किंमत तपासणे योग्य ठरेल.