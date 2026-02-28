English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold-Silver Price Today 28 February 2026: होळीपूर्वी सोने-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold Silver Price Today 28 February 2026: सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. होळीपूर्वी सोने-चांदीचे दर घसरले, तुमच्या शहरात ते किती स्वस्त झाले आहेत ते जाणून घ्या  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 11:42 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: होळीपूर्वी सोनं–चांदीच्या किमतींमध्ये हलकी घसरण पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरमधील चढउतार आणि कमोडिटी मार्केटमधील दबाव यामुळे दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने ग्राहकांच्या नजरा सध्या दरांवर खिळल्या आहेत. अखिल भारतीय सर्राफा संघानुसार राजधानीत 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी सुमारे 1,64,700 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी MCX वर एप्रिल वायदा व्यवहारात किंचित घसरण नोंदली गेली. चांदीच्या दरातही सौम्य चढउतार दिसून आले.

खाली प्रमुख शहरांतील आजचे सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम) साध्या यादी स्वरूपात दिले आहेत:

लखनऊ

24 कॅरेट: ₹1,61,710

22 कॅरेट: ₹1,48,240

18 कॅरेट: ₹1,21,320

जयपूर

24 कॅरेट: ₹1,61,710

22 कॅरेट: ₹1,48,240

18 कॅरेट: ₹1,21,320

दिल्ली

24 कॅरेट: ₹1,61,710

22 कॅरेट: ₹1,48,240

18 कॅरेट: ₹1,21,320

पटना

24 कॅरेट: ₹1,61,610

22 कॅरेट: ₹1,48,140

18 कॅरेट: ₹1,21,220

मुंबई

24 कॅरेट: ₹1,61,580

22 कॅरेट: ₹1,48,110

18 कॅरेट: ₹1,21,190

अहमदाबाद

24 कॅरेट: ₹1,61,610

22 कॅरेट: ₹1,48,140

18 कॅरेट: ₹1,21,220

पुणे

24 कॅरेट: ₹1,61,580

22 कॅरेट: ₹1,48,110

18 कॅरेट: ₹1,21,190

कोलकाता

24 कॅरेट: ₹1,61,580

22 कॅरेट: ₹1,48,110

18 कॅरेट: ₹1,21,190

मेरठ

24 कॅरेट: ₹1,61,710

22 कॅरेट: ₹1,48,240

18 कॅरेट: ₹1,21,320

लुधियाना

24 कॅरेट: ₹1,61,710

22 कॅरेट: ₹1,48,240

18 कॅरेट: ₹1,21,320

चांदीचे दर 

 

चांदीचा आजचा सरासरी दर (प्रति किलो) बहुतेक शहरांत सुमारे ₹2,84,900 च्या आसपास आहे.

दर का घसरत आहेत?

जानेवारीच्या अखेरीस सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर कमोडिटी मार्केटमध्ये नफा-वसुली (profit booking) झाली. जागतिक टॅरिफ धोरणे, डॉलर इंडेक्समधील हालचाली आणि गुंतवणूकदारांचा बदलता कल यामुळे दरांमध्ये अस्थिरता कायम आहे. पुढील काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर दरांचा कल अवलंबून राहणार आहे.

जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट शहराचा फक्त सोन्याचा किंवा फक्त चांदीचा अपडेट हवा असेल, तर सांगा.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

