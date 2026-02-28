Gold-Silver Price Today 28 February 2026: होळीपूर्वी सोने-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: होळीपूर्वी सोनं–चांदीच्या किमतींमध्ये हलकी घसरण पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरमधील चढउतार आणि कमोडिटी मार्केटमधील दबाव यामुळे दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने ग्राहकांच्या नजरा सध्या दरांवर खिळल्या आहेत. अखिल भारतीय सर्राफा संघानुसार राजधानीत 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी सुमारे 1,64,700 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी MCX वर एप्रिल वायदा व्यवहारात किंचित घसरण नोंदली गेली. चांदीच्या दरातही सौम्य चढउतार दिसून आले.
लखनऊ
24 कॅरेट: ₹1,61,710
22 कॅरेट: ₹1,48,240
18 कॅरेट: ₹1,21,320
जयपूर
24 कॅरेट: ₹1,61,710
22 कॅरेट: ₹1,48,240
18 कॅरेट: ₹1,21,320
दिल्ली
24 कॅरेट: ₹1,61,710
22 कॅरेट: ₹1,48,240
18 कॅरेट: ₹1,21,320
पटना
24 कॅरेट: ₹1,61,610
22 कॅरेट: ₹1,48,140
18 कॅरेट: ₹1,21,220
मुंबई
24 कॅरेट: ₹1,61,580
22 कॅरेट: ₹1,48,110
18 कॅरेट: ₹1,21,190
अहमदाबाद
24 कॅरेट: ₹1,61,610
22 कॅरेट: ₹1,48,140
18 कॅरेट: ₹1,21,220
पुणे
24 कॅरेट: ₹1,61,580
22 कॅरेट: ₹1,48,110
18 कॅरेट: ₹1,21,190
कोलकाता
24 कॅरेट: ₹1,61,580
22 कॅरेट: ₹1,48,110
18 कॅरेट: ₹1,21,190
मेरठ
24 कॅरेट: ₹1,61,710
22 कॅरेट: ₹1,48,240
18 कॅरेट: ₹1,21,320
लुधियाना
24 कॅरेट: ₹1,61,710
22 कॅरेट: ₹1,48,240
18 कॅरेट: ₹1,21,320
चांदीचा आजचा सरासरी दर (प्रति किलो) बहुतेक शहरांत सुमारे ₹2,84,900 च्या आसपास आहे.
जानेवारीच्या अखेरीस सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर कमोडिटी मार्केटमध्ये नफा-वसुली (profit booking) झाली. जागतिक टॅरिफ धोरणे, डॉलर इंडेक्समधील हालचाली आणि गुंतवणूकदारांचा बदलता कल यामुळे दरांमध्ये अस्थिरता कायम आहे. पुढील काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर दरांचा कल अवलंबून राहणार आहे.
जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट शहराचा फक्त सोन्याचा किंवा फक्त चांदीचा अपडेट हवा असेल, तर सांगा.