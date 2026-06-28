/Gold- Silver Rate Today: काय आहेत आजचे 18 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे भाव? चांदीचे दरही जाणून घ्या

Gold-Silver Rate Today 28 June 2026: लग्नसराईचा हंगाम असो किंवा गुंतवणुकीचा विचार, सोने-चांदीच्या दरांकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले असते. आजच्या सराफा बाजारातील ताज्या दरांनुसार सोन्याच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली असून चांदीचे दरही उच्च पातळीवर कायम आहेत. त्यामुळे खरेदीचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे दर जाणून घेणे आवश्यक आहे. रविवार असल्यामुळे आज COMEX आणि MCX या कमोडिटी बाजारांमध्ये व्यवहार बंद आहेत. मात्र, मागील आठवडाभरात सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. आठवड्याच्या मध्यात दर घसरले होते, तर शुक्रवारी झालेल्या व्यवहारात पुन्हा जोरदार तेजी नोंदवली गेली.
24 कॅरेट – ₹1,43,950
22 कॅरेट – ₹1,31,950
18 कॅरेट – ₹1,07,960
10 ग्रॅम – सुमारे ₹2,400
100 ग्रॅम – सुमारे ₹24,000
1 किलो – सुमारे ₹2,40,000
दिल्ली
24 कॅरेट – ₹14,410
22 कॅरेट – ₹13,210
18 कॅरेट – ₹10,811
मुंबई
24 कॅरेट – ₹14,395
22 कॅरेट – ₹13,195
18 कॅरेट – ₹10,796
चेन्नई
24 कॅरेट – ₹14,586
22 कॅरेट – ₹13,370
18 कॅरेट – ₹11,145
कोलकाता
24 कॅरेट – ₹14,395
22 कॅरेट – ₹13,195
18 कॅरेट – ₹10,599
बेंगळुरू
24 कॅरेट – ₹14,395
22 कॅरेट – ₹13,195
18 कॅरेट – ₹10,796
हैदराबाद
24 कॅरेट – ₹14,395
22 कॅरेट – ₹13,195
18 कॅरेट – ₹10,796
दिल्ली
10 ग्रॅम – ₹2,400
100 ग्रॅम – ₹24,000
1 किलो – ₹2,40,000
मुंबई
10 ग्रॅम – ₹2,400
100 ग्रॅम – ₹24,000
1 किलो – ₹2,40,000
कोलकाता
10 ग्रॅम – ₹2,400
100 ग्रॅम – ₹24,000
1 किलो – ₹2,40,000
चेन्नई
10 ग्रॅम – ₹2,350
100 ग्रॅम – ₹23,500
1 किलो – ₹2,35,000
बेंगळुरू
10 ग्रॅम – ₹2,400
100 ग्रॅम – ₹24,000
1 किलो – ₹2,40,000
हैदराबाद
10 ग्रॅम – ₹2,350
100 ग्रॅम – ₹23,500
1 किलो – ₹2,35,000
सोने आणि चांदीच्या किंमतींवर अनेक घटकांचा परिणाम होत असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या मालाचे दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर, आयात शुल्क, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत मागणी या सर्व गोष्टींमुळे दरांमध्ये दररोज बदल होतात.
गुंतवणुकीसाठी खरेदी करत असाल तर एका दिवसाच्या दरावर निर्णय घेऊ नका.
काही दिवसांचा दरांचा ट्रेंड तपासून मगच खरेदी करा.
वेगवेगळ्या ज्वेलर्सचे दर आणि मेकिंग चार्जेस यांची तुलना करा.
दागिने खरेदी करताना BIS हॉलमार्क तपासा.
नेहमी अधिकृत बिल घेण्यास विसरू नका.
लग्न किंवा सणासाठी खरेदी करायची असल्यास सध्याच्या बाजारभावानुसार नियोजन करणे अधिक योग्य ठरू शकते.