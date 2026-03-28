Gold Silver Price Today 28 March: सोने-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा वाढ? लग्नसराईच्या तोंडावर काय आहेत भाव जाणून घ्या

What are Gold Silver Price Today 27 March : मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे सोने-चांदीच्या किंमतीत मोठा उसळी पाहायला मिळाला आहे. एमसीएक्स आणि कॉमेक्सवर सोने आणि चांदीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठले आहेत, ज्यामुळे बाजारात हलचल निर्माण झाली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांसह गुंतवणूकदारांची चिंतेची लाट देखील दिसून येत आहे.
मध्यपूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील युद्धाच्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम झाला आहे. भू-राजनीतिक अस्थिरता आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अलीकडील वक्तव्य यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोने आणि चांदीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. एमसीएक्स (MCX) आणि कॉमेक्स (Comex) या दोन्ही प्लेटफॉर्मवर किंमती नवीन उच्चांक गाठत आहेत.
27 मार्च 2026 रोजी भारतीय बाजारपेठेत (एमसीएक्स) सोने 1,43,900 रुपये प्रति 10 ग्रामवर पोहोचले, तर चांदी 2,24,300 रुपये प्रति किलोच्या उच्च किंमतीवर विक्रीसाठी उपलब्ध होती. कॉमेक्सवर सोने $4,489.70 प्रति औंस आणि चांदी $69.770 प्रति औंसच्या भावावर व्यापार करत होती, जे मागील दिवसाच्या तुलनेत $4,375.80 आणि $68.080 इतके जास्त होते.
आज शनिवारी एमसीएक्स बंद असला तरी, जागतिक संकेत आणि बाजारातील अस्थिरता भविष्यातही किंमती वाढू शकतात असे दिसत आहे.
भारतामध्ये लग्नसराईचा काळ जवळ आल्यानंतर, सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लग्नांमध्ये पारंपारिकपणे सोने आणि चांदीची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, त्यामुळे स्थानिक मागणी वाढणार आहे. तथापि, सध्याच्या बाजाराच्या अस्थिरतेला पाहता, गुंतवणूकदारांना ‘वेट आणि वॉच’ धोरणाचा अवलंब करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. बाजार स्थिर होण्याची प्रतीक्षा करणे आणि आक्रमक खरेदी टाळणे हे शहाणपणाचे ठरेल.
दिल्ली:
सोना: ₹1,43,900 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,24,300 प्रति किलो
मुंबई:
सोना: ₹1,43,800 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,24,000 प्रति किलो
बेंगळुरू:
सोना: ₹1,44,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,23,500 प्रति किलो
चेन्नई:
सोना: ₹1,43,700 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,23,800 प्रति किलो
कोलकाता:
सोना: ₹1,43,850 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,24,200 प्रति किलो
हैदराबाद:
सोना: ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹2,24,400 प्रति किलो
सोने आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये अशी वाढ नेहमीच अस्थिरतेच्या काळात दिसते, आणि त्याचे प्रभाव कधीही मोठ्या प्रमाणात असू शकतात. म्हणूनच गुंतवणूकदारांनी बाजारावर लक्ष ठेवणे आणि योग्य वेळीच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.