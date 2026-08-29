/Gold Silver Price Crash: रात्रीतून सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; आज खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी?

Gold Silver Price Crash: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन केविन वॉर्श यांच्या आक्रमक आणि महागाईविरोधी भूमिकेमुळे जागतिक कमोडिटी बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. वॉर्श यांच्या हॉकिश स्पीचनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात जोरदार घसरण झाली. जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव तब्बल 3.5 टक्क्यांनी, तर चांदीचा भाव 4.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला. या घसरणीचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला असून, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुढील टार्गेट आणि सपोर्ट लेव्हल्सकडे लागले आहे.
मे महिन्यात फेडच्या चेअरमनपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केविन वॉर्श यांनी पहिल्यांदाच केलेल्या भाषणातून महागाईबाबत कठोर भूमिका स्पष्ट केली. महागाई कोणत्याही परिस्थितीत 2 टक्क्यांच्या निर्धारित लक्ष्यापर्यंत आणण्याचा आपला निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, फेडच्या दुहेरी उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी अल्पकालीन व्याजदर हे प्रमुख साधन आहे. तसेच असामान्य आर्थिक धोरणांचा वापर केवळ अत्यंत गंभीर परिस्थितीतच केला जावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वॉर्श यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेत व्याजदर वाढण्याची शक्यता पुन्हा चर्चेत आली. परिणामी डॉलर मजबूत झाला आणि त्याचा दबाव सोने-चांदीच्या दरावर दिसून आला.
वॉर्श यांच्या भाषणानंतर डॉलर इंडेक्समध्ये मोठी वाढ झाली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात जोरदार विक्री झाली. कॉमेक्सवर सोन्याचा भाव तब्बल 161 डॉलरने घसरून 4,502 डॉलर प्रति औंस झाला. भारतीय चलनाच्या हिशोबाने सोन्याच्या किमतीत सुमारे ₹4,941 प्रति 10 ग्रॅमची घट झाली आणि भाव जवळपास ₹1.38 लाख प्रति 10 ग्रॅमवर आला. चांदीलाही मोठा फटका बसला. चांदीचा भाव 3.12 डॉलरने घसरून 66.31 डॉलर प्रति औंस झाला. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत चांदी सुमारे ₹9,576 प्रति किलोने स्वस्त झाली आणि भाव जवळपास ₹2.03 लाख प्रति किलो राहिला.
स्पॉट मार्केटमध्येही सोन्याचा भाव जवळपास 3 टक्क्यांनी घसरून 4,453 डॉलर प्रति औंस झाला. भारतीय किमतीनुसार हा भाव सुमारे ₹1.36 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका होतो. स्पॉट सिल्व्हरमध्येही जवळपास 3.5 टक्क्यांची घसरण झाली आणि भाव 66.18 डॉलर प्रति औंसवर आला. दरम्यान, प्लॅटिनम आणि पॅलेडियमच्या किमतींमध्ये मात्र किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली.
भारतीय वायदे बाजारातही सोन्या-चांदीच्या दरावर दबाव पाहायला मिळाला. MCX वर सोन्याचा भाव सुमारे ₹1.56 लाख प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा भाव ₹2.35 लाख प्रति किलोच्या आसपास पोहोचला. या घसरणीनंतर आता गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे सपोर्ट आणि रेजिस्टन्स लेव्हल्स कोणते असतील, याकडे बाजाराचे लक्ष आहे.
सेबी रजिस्टर्ड मार्केट आणि कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता यांच्या मते, वॉर्श यांचे भाषण पूर्णपणे हॉकिश होते. फेडकडून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे संकेत बाजाराला मिळाले आहेत. सोन्यामध्ये झालेली घसरण अपेक्षित होती. मात्र, या वक्तव्यामुळे सोन्याची सुरू असलेली तेजी पूर्णपणे थांबेल का, हे सध्या सांगणे घाईचे ठरेल. तांत्रिक पातळीवर 4,450 डॉलर हा सोन्यासाठी महत्त्वाचा सपोर्ट मानला जात आहे. हा स्तर तुटल्यास पुढील सपोर्ट 4,380 डॉलरच्या आसपास असू शकतो. भारतीय बाजाराच्या दृष्टीने हे स्तर अनुक्रमे सुमारे ₹1.52 लाख आणि ₹1.48 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास येतात.
दुसरीकडे, सोन्याच्या दरात पुन्हा तेजी आल्यास 4,550 डॉलर हा पहिला महत्त्वाचा रेजिस्टन्स असेल. त्यानंतर 4,620 डॉलर हा पुढील रेजिस्टन्स मानला जात आहे. भारतीय बाजारात हे स्तर अनुक्रमे सुमारे ₹1.58 लाख आणि ₹1.62 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास असू शकतात.
चांदीसाठी 64 डॉलर हा महत्त्वाचा सपोर्ट असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा स्तर तुटल्यास चांदी आणखी घसरून 62 डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. भारतीय बाजाराच्या तुलनेत हा स्तर जवळपास ₹2.33 लाख प्रति किलो इतका आहे. तर चांदीमध्ये तेजी परतल्यास 69 डॉलर आणि त्यानंतर 71 डॉलर हे महत्त्वाचे रेजिस्टन्स ठरू शकतात. भारतीय रुपयात हे स्तर अनुक्रमे सुमारे ₹2.48 लाख आणि ₹2.53 लाख प्रति किलोच्या आसपास आहेत.
सोन्या-चांदीच्या दरात सध्या मोठी घसरण झाली असली तरी सोन्याबाबतची एकूण गुंतवणूक मागणी अजूनही मजबूत असल्याचे दिसते. सोने अद्याप आपल्या 200 दिवसांच्या मूव्हिंग एव्हरेजच्या वर असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. गोल्ड ETF मध्ये मागील आठवड्यात 28 टनांहून अधिक सोन्याची भर पडली. जानेवारीनंतरचा हा सर्वाधिक साप्ताहिक आकडा असल्याचे सांगितले जात आहे. चालू आठवड्यातही आतापर्यंत सुमारे 20 टन सोन्याची खरेदी झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत.
याशिवाय जगभरातील केंद्रीय बँकांकडूनही सोन्याची खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे फेडच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अल्पावधीत सोन्यावर दबाव आला असला, तरी सोन्याची दीर्घकालीन मागणी कितपत प्रभावित होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थोडक्यात, सध्या सोन्या-चांदीच्या बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. व्याजदर, डॉलरची हालचाल, केंद्रीय बँकांची खरेदी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती या घटकांवर पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी बाजारातील जोखीम आणि तज्ज्ञांचा सल्ला लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.