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गुरुपोर्णिमेच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घट

सोनं आणि चांदीच्या दरात आज पुन्हा एकदा घसरले आहेत. काय आहे आजचा सोन्याचा दर जाणून घेऊयात सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:11 PM IST
गुरुपोर्णिमेच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घट
Image Credit: gold silver price today 29 july on 2026 gurupornima check latest price in mumbai maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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