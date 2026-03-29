Gold Silver Price Today 29 March: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त झालं की महाग? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

What are Gold Silver Price Today 29 March: जागतिक स्थरावर तणावामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून तणाव कमी झाल्यामुळे सोने-चांदीचे दर पुन्हा एकदा वाढायला सुरु झालं आहे. अशा परिस्थितीत 29 मार्च, रविवार रोजी बाजाराची स्थिती काय आहे, याकडे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. आठवड्याचा शेवटचा दिवस असल्याने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) मध्ये ट्रेडिंग बंद होते, मात्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि मागील व्यवहारांच्या आधारावर दरात वाढ दिसून आली आहे. चला आजचे सोने-चांदीचे आजचे दर नेमके काय आहेत हे जाणून घेऊयात...
आज देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किंमतीत वाढ नोंदवली गेली आहे.
10 ग्रॅमच्या दरातही मोठी वाढ दिसून आली आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, काही दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या दरांनी पुन्हा उसळी घेतली आहे.
MCX वर सोन्याचा भाव सुमारे 1,47,270 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. आठवड्यातील नीचांकी पातळी (1,29,595 रुपये) गाठल्यानंतर सोन्याने जोरदार पुनरागमन करत मोठी वाढ नोंदवली.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर COMEX वर सोन्याचा दर 4,500 डॉलर प्रति ट्रॉय औंसच्या वर बंद झाला. मात्र, आठवड्याच्या एकूण चित्रात किंचित घसरण (सुमारे 1.85%) नोंदवली गेली आहे.
सोन्यासोबतच चांदीच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे.
MCX वर चांदीच्या दरातही वाढ दिसून आली असून, मागील बंद भावाच्या तुलनेत जवळपास 2% वाढ नोंदवली गेली.
जागतिक स्तरावर तणावपूर्ण परिस्थिती, विशेषतः मध्यपूर्वेतील घडामोडी आणि वाढती तेलाची किंमत यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. अशा वेळी सोने हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानले जाते, त्यामुळे त्याची मागणी वाढते. परंतु, व्याजदर जास्त असल्यास सोन्याच्या मागणीवर काही प्रमाणात दबाव येतो, कारण त्यावर थेट परतावा मिळत नाही.
एकूणच, 29 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली असून, बाजारात सकारात्मक हालचाल दिसून येत आहे. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी सध्याचे दर आणि बाजारातील ट्रेंड समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.