  Gold Silver Price Today 29 March: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त झालं की महाग? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Gold Silver Price Today 29 March: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त झालं की महाग? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Gold Silver Price Today 29 March 2026: या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय चढ-उतार होत असताना, आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी, रविवार, 29 मार्च रोजी सोने आणि चांदीचे दर स्थिर राहिले आहेत का? हे जाणून घ्या   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 29, 2026, 10:02 AM IST
Gold Silver Price Today 29 March: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त झालं की महाग? जाणून घ्या आजचे ताजे दर
What are Gold Silver Price Today 29 March: जागतिक स्थरावर तणावामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून तणाव कमी झाल्यामुळे सोने-चांदीचे दर पुन्हा एकदा वाढायला सुरु झालं आहे. अशा परिस्थितीत 29 मार्च, रविवार रोजी बाजाराची स्थिती काय आहे, याकडे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. आठवड्याचा शेवटचा दिवस असल्याने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) मध्ये ट्रेडिंग बंद होते, मात्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि मागील व्यवहारांच्या आधारावर दरात वाढ दिसून आली आहे. चला आजचे सोने-चांदीचे आजचे दर नेमके काय आहेत हे जाणून घेऊयात... 

भारतातील सोन्याचे ताजे दर

आज देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किंमतीत वाढ नोंदवली गेली आहे.

  • 24 कॅरेट सोने: प्रति ग्रॅम 14,809 रुपये (कालपेक्षा 251 रुपये जास्त)
  • 22 कॅरेट सोने: प्रति ग्रॅम 13,575 रुपये (230 रुपये वाढ)
  • 18 कॅरेट सोने: प्रति ग्रॅम 11,107 रुपये (188 रुपये वाढ)

10 ग्रॅमच्या दरातही मोठी वाढ दिसून आली आहे.

  • 24 कॅरेट: 1,48,090 रुपये
  • 22 कॅरेट: 1,35,750 रुपये

यावरून स्पष्ट होते की, काही दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या दरांनी पुन्हा उसळी घेतली आहे.

MCX आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती

MCX वर सोन्याचा भाव सुमारे 1,47,270 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. आठवड्यातील नीचांकी पातळी (1,29,595 रुपये) गाठल्यानंतर सोन्याने जोरदार पुनरागमन करत मोठी वाढ नोंदवली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर COMEX वर सोन्याचा दर 4,500 डॉलर प्रति ट्रॉय औंसच्या वर बंद झाला. मात्र, आठवड्याच्या एकूण चित्रात किंचित घसरण (सुमारे 1.85%) नोंदवली गेली आहे.

चांदीच्या दरातही वाढ

सोन्यासोबतच चांदीच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे.

  • चांदी: 245 रुपये प्रति ग्रॅम (5 रुपये वाढ)
  • प्रति किलो: 2,45,000 रुपये (5000 रुपये वाढ)

MCX वर चांदीच्या दरातही वाढ दिसून आली असून, मागील बंद भावाच्या तुलनेत जवळपास 2% वाढ नोंदवली गेली.

दर वाढण्यामागची नेमकी कारणे काय?

जागतिक स्तरावर तणावपूर्ण परिस्थिती, विशेषतः मध्यपूर्वेतील घडामोडी आणि वाढती तेलाची किंमत यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. अशा वेळी सोने हे सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानले जाते, त्यामुळे त्याची मागणी वाढते. परंतु, व्याजदर जास्त असल्यास सोन्याच्या मागणीवर काही प्रमाणात दबाव येतो, कारण त्यावर थेट परतावा मिळत नाही.

एकूणच, 29 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली असून, बाजारात सकारात्मक हालचाल दिसून येत आहे. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी सध्याचे दर आणि बाजारातील ट्रेंड समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

