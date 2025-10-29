English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold-Silver Price Today: सणांनंतर महिन्याच्या अखेरीस काय आहे सोने-चांदीचा दर? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 29, 2025, 01:02 PM IST
Gold-Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठे अपडेट, काय आहेत आजचे दर?

Gold-Silver Price Today: सणासुदीच्या हंगामानंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये काहीसा दिलासा मिळत आहे. सातत्याने उच्चांक गाठल्यानंतर, दोन्ही धातूंचे दर आता कमी झाले आहेत. जर तुम्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आज तुमच्या शहरातील सोन्याचा भाव जाणून घेऊया.

सोने आज खूप स्वस्त झाले आहे, तुमच्या शहरातील नवीनतम दर जाणून घ्या.  काही काळ स्थिर राहिल्यानंतर, सोने आणि चांदीच्या किमती आज घसरत आहेत. सुरुवातीचे काही दिवस त्यांच्या किमती अत्यंत उच्च होत्या, परंतु आता सामान्य खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळत आहे.

दिल्लीत 24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम ₹120960 ला विकले जात आहे, तर 22 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम ₹110890 ला विकले जात आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीच्या किमतीतही थोडीशी घट झाली आहे. राजधानीत चांदी आता प्रति किलोग्रॅम ₹150900 ला उपलब्ध आहे, अलिकडच्या मंदीनंतर दोन दिवसांत सुमारे ₹4100 ने घसरली आहे.

17 ऑक्टोबर 2025 रोजी, धनत्रयोदशीच्या एक दिवस आधी, सोने शिखरावर पोहोचले. 24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम ₹132770 आणि 22 कॅरेट सोने ₹121700 वर पोहोचले. 15 ऑक्टोबर रोजी चांदीचा भाव देखील प्रति किलोग्रॅम सुमारे ₹1.90 लाख इतका झाला. यानंतर बाजारात तेजी आली आणि सोने आणि चांदीच्या किमती मंदावल्या आणि किमती घसरल्या.

किमती का घसरत आहेत?

सुरुवातीला सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सणासुदीचा हंगाम, गुंतवणूकीची मागणी वाढणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता. आता, महागाई, बदलत्या डॉलरचा परिणाम आणि कदाचित काही गुंतवणूकदारांनी नफा मिळवणे यासारख्या घटकांमुळे तीन दिवसांच्या स्थिरतेनंतर दोन्ही धातूंमध्ये, विशेषतः चांदीच्या किमतीत, प्रति किलो सुमारे ₹४,१०० चा दबाव पाहिल्यानंतर, घसरण झाली आहे.

देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:

22 कॅरेट सोने (₹/10 ग्रॅम) 24 कॅरेट सोने (₹/10 ग्रॅम)

मुंबई ₹110740 ₹12810
दिल्ली ₹110890  ₹12960
कोलकाता ₹110740  ₹12810
चेन्नई  ₹110740  ₹12810
हैदराबाद  ₹110740  ₹12810
बेंगळुरू  ₹110740  ₹12810
लखनऊ  ₹110890  ₹120960
पटना  ₹110790 ₹120860
जयपूर ₹110890  ₹120960

आजचा चांदीचा भाव

दिल्लीमध्ये आज चांदीचा दर प्रति किलो 150900 रुपये आहे. मुंबई आणि कोलकातामध्ये समान दर आहेत, परंतु चेन्नईमध्ये ते प्रति किलो 164900  रुपये इतके जास्त आहे.

