Gold–Silver Rate Today: तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर दर वाढले! चांदी 21 हजारांनी महाग, सोन्याचाही भाव वाढला

Gold–Silver Rate Today, 3 February 2026: तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या. चला तुमच्या शहरातील आजचे भाव जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 3, 2026, 11:48 AM IST
Gold Silver Price Today 3 February: तीन दिवसांच्या सलग घसरणीनंतर आज सोने आणि चांदीच्या दरांनी पुन्हा एकदा जोरदार उसळी घेतली आहे. या मौल्यवान धातूंच्या दरात  पुन्हा तेजी दिसून आली आहे.  देशांतर्गत वायदे बाजारापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत आज दरवाढीचे स्पष्ट संकेत दिसून आले. विशेषतः चांदीच्या किमतीत तब्बल 21 हजार रुपयांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली असून, सोन्याचाही भाव सुमारे 5 हजार रुपयांनी वधारला आहे. मागील काही दिवसांत झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आजची ही तेजी गुंतवणूकदार आणि सराफा बाजारासाठी दिलासादायक ठरली आहे. पण साहजिकच ही दरवाढ सामान्य जनतेसाठी चांगली नाही. जागतिक बाजारातील हालचाली, डॉलरमधील चढउतार आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल यामुळे आज सोन्या-चांदीच्या दर वाढले असल्याचे सांगितले जात आहे. 

आजचा दिवस मौल्यवान धातूंच्या बाजारात अत्यंत महत्त्वाचा ठरला असून, देशातील विविध शहरांतील दरांकडे ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. मागील काही दिवसांतील मोठ्या घसरणीनंतर आजची ही वाढ गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.

MCX वर आजचे दर

सकाळी साडेनऊ वाजता मार्च डिलिव्हरीची चांदी 17,738 रुपयांच्या वाढीसह 2,53,999 रुपये प्रति किलो या दराने व्यवहार करत होती. त्याचवेळी एप्रिल डिलिव्हरीचे सोने 4,595 रुपयांनी वाढून 1,48,586 रुपये प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर पोहोचले.

गेल्या तीन दिवसांत चांदीच्या दरात जवळपास 1.75 लाख रुपयांची घसरण झाली होती. मागील सत्रात चांदी 2,36,261 रुपये प्रति किलोवर बंद झाली होती, तर आज बाजार उघडताना ती 2,45,711 रुपये या दराने सुरू झाली. दिवसाच्या सुरुवातीला चांदीने 2,57,480 रुपये प्रति किलोचा उच्चांक गाठला. काही दिवसांपूर्वी चांदीचे दर 4 लाखांच्या पुढे गेले होते, मात्र त्यानंतर मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

सोन्याबाबत बोलायचे झाल्यास, मागील सत्रात सोने 1,43,991 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. आज ते 1,48,000 रुपये या दराने उघडले आणि सकाळी 10 वाजता 4,528 रुपयांच्या वाढीसह 1,48,519 रुपये या दराने व्यवहार करत होते. दिवसाच्या सुरुवातीला सोन्याने 1,49,485 रुपये प्रति 10 ग्रॅमचा उच्चांकही गाठला.

आज विविध शहरांतील सोन्याचे दर

दिल्ली

22 कॅरेट सोने: 1,12,432 / 8 ग्रॅम

24 कॅरेट सोने: 1,22,648 / 8 ग्रॅम

मुंबई

22 कॅरेट सोने: 1,12,312 / 8 ग्रॅम

24 कॅरेट सोने: 1,22,528 / 8 ग्रॅम

चेन्नई

22 कॅरेट सोने: 1,11,592 / 8 ग्रॅम

24 कॅरेट सोने: 1,21,736 / 8 ग्रॅम

हैदराबाद

22 कॅरेट सोने: 1,12,312 / 8 ग्रॅम

24 कॅरेट सोने: 1,22,528 / 8 ग्रॅम

