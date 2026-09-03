/Gold Silver Price Today: बाजार उघडताच सोने-चांदीचे भाव चमकले! किमतीत मोठी वाढ, पाहा आजचे ताजे दर

Gold Silver Price Today 3 September 2026: सोने आणि चांदीच्या दरात मागील काही दिवसांपासून चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. मात्र, आज म्हणजेच ३ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत तेजी दिसून आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला असून MCX वर सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे जर तुम्ही सोन्या-चांदीची खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात Comex वर आज सोन्या-चांदीच्या किमतीत चांगली वाढ नोंदवण्यात आली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बातमी लिहिली जात असताना Comex वर सोन्याच्या दरात १.३४ टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यामुळे सोन्याचा भाव ४,४७३.९० डॉलर प्रति औंस या पातळीवर पोहोचला. दुसरीकडे, चांदीच्या दरातही तेजी पाहायला मिळाली. Comex वर चांदीच्या किमतीत १.६८ टक्क्यांची वाढ झाली असून ती ६६.६६५ डॉलर प्रति औंस या दराने व्यवहार करत होती.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम देशांतर्गत बुलियन मार्केटवरही दिसून आला. MCX वर सोन्याच्या दरात वाढ होत तो सुमारे ₹१.५३ लाख प्रति १० ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करताना दिसला. चांदीच्या दरातही मोठी तेजी नोंदवण्यात आली असून ती ₹२.३८ लाख प्रति किलोच्या आसपास व्यवहार करत होती.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर बातमी लिहिली जात असताना सोन्याच्या दरात सुमारे ₹१,३०५ ची वाढ झाली होती. त्यामुळे सोने ₹१,५३,७०७ प्रति १० ग्रॅम या पातळीवर पोहोचले. चांदीच्या दरात सकाळी सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास ₹१,८८४ ची वाढ झाली. त्यानंतर चांदीचा भाव ₹२,३८,१५० प्रति किलो इतका नोंदवला गेला.
सोन्याच्या दरात तेजी असल्याने ग्राहकांनी दागिने खरेदी करण्यापूर्वी आजचा बाजारभाव तपासणे महत्त्वाचे आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार:
सोन्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे दागिन्यांच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, दागिने खरेदी करताना केवळ सोन्याचा बाजारभाव न पाहता मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर शुल्क यांचाही अंतिम किमतीवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
(Disclaimer: वरील दर बातमी लिहिताना उपलब्ध असलेल्या बाजारभावावर आधारित आहेत. सोन्या-चांदीच्या किमती बाजारातील हालचालींनुसार सतत बदलू शकतात. दागिने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित ज्वेलर्सकडून ताजा दर आणि अंतिम किंमत निश्चित करून घ्यावी.)