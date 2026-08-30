/Gold Silver Price: आज सोन्या-चांदीचे दर किती? 18K, 22K आणि 24K सोन्यासह चांदीचा ताजा भाव जाणून घ्या

Gold Silver Price Today 30 august 2026: सोने आणि चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सोन्या-चांदीच्या किमतीत आज वाढ झाली आहे की घसरण, तसेच 18 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे, याची माहिती येथे मिळेल. आज रविवार, 30 ऑगस्ट असल्याने देशातील सराफा बाजारात नियमित व्यवहार होत नाहीत. त्यामुळे आजचा नवीन अधिकृत क्लोजिंग रेट उपलब्ध झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना खरेदीसाठी सध्याचे रिटेल दर पाहता येतील. दरम्यान, मागील कारोबारी सत्रात म्हणजेच 28 ऑगस्ट रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. दिल्लीच्या सराफा बाजारात 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव ₹3,300 ने कमी होऊन ₹1,62,400 प्रति 10 ग्रॅम झाला होता. त्याचवेळी चांदीच्या दरात ₹5,000 ची घसरण होऊन भाव ₹2,45,500 प्रति किलो झाला होता.
30 ऑगस्टच्या उपलब्ध रिटेल डेटानुसार, भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹15,824 प्रति ग्रॅम आहे. म्हणजेच 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्यासाठी अंदाजे ₹1,58,240 मोजावे लागू शकतात.
दागिने बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव आज सुमारे ₹14,505 प्रति ग्रॅम आहे. त्यानुसार 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याची किंमत जवळपास ₹1,45,050 आहे.
18 कॅरेट सोन्याचा दरही खरेदीपूर्वी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. उपलब्ध रिटेल दरानुसार 18 कॅरेट सोन्याची किंमत साधारणपणे 22 आणि 24 कॅरेटपेक्षा कमी असते. मात्र, शहर, ज्वेलर्स, मेकिंग चार्ज आणि इतर करांनुसार ग्राहकांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी रक्कम बदलू शकते.
चांदीच्या दरातही गेल्या काही दिवसांत मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव ₹5,000 ने घसरून ₹2,45,500 प्रति किलो झाला होता. 30 ऑगस्टच्या उपलब्ध बाजार डेटानुसार चांदीचा भाव सुमारे ₹2.45 लाख प्रति किलो आहे. या हिशोबाने 100 ग्रॅम चांदीची किंमत अंदाजे ₹24,500 इतकी होते.
सोन्या-चांदीच्या किमतीतील घसरणीमागे अमेरिकेतील आर्थिक घडामोडी आणि डॉलरची मजबुती हे प्रमुख घटक मानले जात आहेत. सोने हे व्याज देणारे गुंतवणूक साधन नसल्यामुळे व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली की काही गुंतवणूकदार सोन्यातील गुंतवणूक कमी करून व्याज मिळणाऱ्या मालमत्तांकडे वळू शकतात. त्यामुळे सोन्यावर दबाव निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर 28 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. चांदीच्या दरातही सुमारे 3.5 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली.
28 ऑगस्टची घसरण सलग तिसऱ्या कारोबारी सत्रात झाली. 25 ऑगस्ट रोजी दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव ₹1,67,100 प्रति 10 ग्रॅम होता. यानंतर सलग तीन कारोबारी सत्रांमध्ये सोन्याच्या दरात एकूण ₹4,700 ची घट झाली आणि भाव ₹1,62,400 प्रति 10 ग्रॅमवर आला. म्हणजेच अवघ्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमतीत जवळपास 3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
सोन्याचा बाजारभाव आणि ज्वेलर्सकडून आकारली जाणारी अंतिम किंमत यात फरक असू शकतो. मेकिंग चार्ज, GST, दागिन्यांची शुद्धता आणि ज्वेलर्सचे इतर शुल्क यामुळे अंतिम बिल वाढू शकते. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्यापूर्वी 18K, 22K किंवा 24K सोन्याचा दर, शुद्धता, मेकिंग चार्ज आणि GST यांची माहिती घेऊनच खरेदी करणे योग्य ठरेल.