/Gold Silver Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी, चांदीची 5,000 रुपयांची मोठी झेप; जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Rate Today 30 May, 2026: लग्नसराईच्या काळात सोने-चांदीला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष हे सोने-चांदीकडे लागले आहे. चला आजचे सोन्या-चांदीचे दर जाणून घ्या.
Gold-Silver Price Today on May 30: शनिवार, 30 मे रोजी देशातील सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ नोंदवली गेली. विशेषतः चांदीच्या दरात मोठी उसळी पाहायला मिळाली असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा मौल्यवान धातूंकडे वळताना दिसत आहे. बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात किरकोळ वाढ झाली असून ते प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.56 लाख रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणे चांदीच्या किमतीतही वाढ झाली असून अनेक शहरांमध्ये तिचा भाव प्रति किलो 2.80 लाख रुपयांच्या वर गेला आहे.
चांदीच्या किमतीत एका दिवसात तब्बल 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी चांदीचा दर प्रति किलो 2.80 ते 2.85 लाख रुपयांच्या दरम्यान पोहोचला आहे. दक्षिण भारतातील काही बाजारांमध्ये हा दर 2.90 लाख रुपयांपर्यंत गेल्याची नोंद आहे.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम सोन्या-चांदीच्या किमतींवर होत आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक आर्थिक वातावरणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. यामुळे अनेकांनी इक्विटीमधील गुंतवणूक कमी करून सोने आणि चांदीमध्ये पैसे गुंतवण्यास प्राधान्य दिले आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढल्याने मौल्यवान धातूंच्या किमतींना पुन्हा आधार मिळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आगामी काळातही सोन्या-चांदीच्या दरांवर जागतिक घडामोडींचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.