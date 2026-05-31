/Gold-Silver: यावर्षीच्या सर्वोच्च दरांच्या तुलनेत 20000 रुपयांपर्यंत सोने तर 1.23 लाख रुपयांनी पडली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Rate 31 May 2026: सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय घसरण सुरू आहे. महिन्याच्या शेवटी आणि विकेंडला सोन्या-चांदीचे दर घसरले आहेत.
Gold Silver Rate 31 May 2026: गेल्या काही आठवड्यांपासून सोन्या-चांदीच्या बाजारात घसरणीचा ट्रेंड कायम असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा एकदा मौल्यवान धातूंकडे लागले आहे. विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट नोंदवली जात आहे. या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,650 पेक्षा अधिक घसरण झाली असून चांदीही जवळपास ₹2,650 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षीच्या सर्वोच्च दरांच्या तुलनेत सोने सुमारे ₹20 हजारांनी खाली आले आहे, तर चांदीच्या किमतीत तब्बल ₹1.23 लाख प्रति किलोची घसरण झाली आहे.
24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,56,463 इतका नोंदवला गेला आहे. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹1,43,320 असून 18 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,17,347 इतका आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वरही सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली असून तो ₹1.56 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास व्यवहार करत आहे.
यंदाच्या सुरुवातीला सोन्याने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता. जानेवारी महिन्यात 10 ग्रॅम सोन्याचा दर ₹1.76 लाखांच्या जवळ पोहोचला होता. त्या तुलनेत सध्याचा भाव जवळपास ₹20 हजारांनी कमी झाला आहे. चांदीनेही जानेवारीमध्ये विक्रमी झेप घेत प्रति किलो ₹3.86 लाखांचा टप्पा गाठला होता. मात्र सध्या चांदीचा दर ₹2.63 लाखांच्या आसपास असून गेल्या काही महिन्यांत तब्बल ₹1.23 लाखांची घसरण नोंदवली गेली आहे.
मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद आणि बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹15,704 प्रति ग्रॅम आहे. दिल्लीमध्ये तो ₹15,719 तर चेन्नईमध्ये ₹15,960 प्रति ग्रॅम इतका आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा दर बहुतांश शहरांमध्ये ₹14,395 ते ₹14,410 प्रति ग्रॅम दरम्यान आहे. चेन्नईमध्ये हा दर ₹14,630 प्रति ग्रॅम नोंदवला गेला आहे.
मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता आणि अहमदाबादमध्ये चांदीचा दर सुमारे ₹2.80 लाख प्रति किलो आहे. तर चेन्नई, हैदराबाद आणि केरळमध्ये तो ₹2.90 लाख प्रति किलोच्या आसपास आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, डॉलरमधील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या किमतींवर होत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतही बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी ताजे दर तपासून निर्णय घेणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.