Gold-Silver Rate Today: अरे देवा..! पुन्हा वाढले सोने-चांदीचे भाव, गुंतवणूकदारांना धक्का; जाणून घ्या आजचे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: गेल्या काही दिवसांपासून घसरणीच्या मार्गावर असलेले सोन्याचे दर पुन्हा एकदा जोरदारपणे वर चढले आहेत. सलग दोन ते तीन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजचे दर महत्त्वाचे ठरतात. ऑल इंडिया सर्राफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, ९९.९ टक्के शुद्धतेचे म्हणजेच २४ कॅरेट सोने तब्बल ५,००० रुपयांनी वाढून १० ग्रॅममागे १,५७,७०० रुपयांवर पोहोचले आहे. ही वाढ सुमारे ३.३ टक्क्यांची आहे. विशेष म्हणजे २९ जानेवारी रोजी सोने १,८३,००० रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नफा वसुली झाल्याने दरात सुमारे १७ टक्क्यांची घसरण झाली होती.
दरम्यान, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा दर किंचित घसरत १० ग्रॅममागे १,४९,००० रुपयांवर आला आहे. सोमवारी MCX वर सोने १,४१,९०० रुपयांवर बंद झाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पॉट गोल्डमध्ये सुमारे २ टक्क्यांची वाढ झाली असून दर प्रति औंस ५,००० डॉलर्सच्या वर गेला आहे.
गुडरिटर्न्सनुसार आज सोन्याचा दर १० ग्रॅममागे १,५४,०९० रुपये नोंदवण्यात आला आहे. तर इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार बुधवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,५१,५२९ रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका होता. IBJA ने आज २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर केले आहेत.
दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम, जयपूर, चंदीगड यांसारख्या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,54,090 प्रति १० ग्रॅम असून २२ कॅरेटचा दर ₹1,41,260 इतका आहे. मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, केरळ या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोने सुमारे ₹1,53,940 दरम्यान व्यवहारात आहे.
चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर तुलनेने अधिक असून येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,55,680 प्रति १० ग्रॅम नोंदवण्यात आला आहे.
मंगळवारी दिल्ली सराफा बाजारात सलग तीन दिवसांची घसरण थांबत सोन्याच्या दरांनी जोरदार उसळी घेतली होती. गुंतवणूकदारांकडून वाढलेली खरेदी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मजबुती यामुळे दर वाढले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने जवळपास ६ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ४,९३५ डॉलरच्या आसपास पोहोचले होते.