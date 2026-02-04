English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold-Silver Rate Today: अरे देवा..! पुन्हा वाढले सोने-चांदीचे भाव, गुंतवणूकदारांना धक्का; जाणून घ्या आजचे दर

Gold-Silver Rate Today: अरे देवा..! पुन्हा वाढले सोने-चांदीचे भाव, गुंतवणूकदारांना धक्का; जाणून घ्या आजचे दर

Gold Price Today in India 4 February 2026: दोन-तीन दिवसांच्या लक्षणीय घसरणीनंतर, सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यांच्या किमती थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर परिणाम करतात. चला आजचे सोने-चांदीचे भाव जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 4, 2026, 10:40 AM IST
Gold-Silver Rate Today: अरे देवा..! पुन्हा वाढले सोने-चांदीचे भाव, गुंतवणूकदारांना धक्का; जाणून घ्या आजचे दर
Gold Silver Price Today 4 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: गेल्या काही दिवसांपासून घसरणीच्या मार्गावर असलेले सोन्याचे दर पुन्हा एकदा जोरदारपणे वर चढले आहेत. सलग दोन ते तीन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज सोन्याच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजचे दर महत्त्वाचे ठरतात. ऑल इंडिया सर्राफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, ९९.९ टक्के शुद्धतेचे म्हणजेच २४ कॅरेट सोने तब्बल ५,००० रुपयांनी वाढून १० ग्रॅममागे १,५७,७०० रुपयांवर पोहोचले आहे. ही वाढ सुमारे ३.३ टक्क्यांची आहे. विशेष म्हणजे २९ जानेवारी रोजी सोने १,८३,००० रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नफा वसुली झाल्याने दरात सुमारे १७ टक्क्यांची घसरण झाली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

दरम्यान, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा दर किंचित घसरत १० ग्रॅममागे १,४९,००० रुपयांवर आला आहे. सोमवारी MCX वर सोने १,४१,९०० रुपयांवर बंद झाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही स्पॉट गोल्डमध्ये सुमारे २ टक्क्यांची वाढ झाली असून दर प्रति औंस ५,००० डॉलर्सच्या वर गेला आहे.

विविध संस्थांकडून जाहीर झालेले दर

गुडरिटर्न्सनुसार आज सोन्याचा दर १० ग्रॅममागे १,५४,०९० रुपये नोंदवण्यात आला आहे. तर इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार बुधवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,५१,५२९ रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका होता. IBJA ने आज २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर केले आहेत.

IBJA नुसार आजचे सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम)

  • २४ कॅरेट सोने: ₹1,51,529
  • २३ कॅरेट सोने: ₹1,50,922
  • २२ कॅरेट सोने: ₹1,38,801
  • १८ कॅरेट सोने: ₹1,13,647
  • १४ कॅरेट सोने: ₹88,645

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर

दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम, जयपूर, चंदीगड यांसारख्या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,54,090 प्रति १० ग्रॅम असून २२ कॅरेटचा दर ₹1,41,260 इतका आहे. मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, केरळ या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोने सुमारे ₹1,53,940 दरम्यान व्यवहारात आहे.
चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर तुलनेने अधिक असून येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,55,680 प्रति १० ग्रॅम नोंदवण्यात आला आहे.

मागील दिवसात कसे होते भाव? 

मंगळवारी दिल्ली सराफा बाजारात सलग तीन दिवसांची घसरण थांबत सोन्याच्या दरांनी जोरदार उसळी घेतली होती. गुंतवणूकदारांकडून वाढलेली खरेदी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मजबुती यामुळे दर वाढले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने जवळपास ६ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ४,९३५ डॉलरच्या आसपास पोहोचले होते.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर कोणी काढले? राजकीय वर्तु...

महाराष्ट्र बातम्या