Gold Silver Prices : होळीनंतर काय आहे आजचे सोने-चांदीचा दर? खरेदीचा दर काय असावा?

Gold Silver Rate Today 4 March 2026 : देशभरात होळी साजरी केली गेली. परंतु सराफा बाजारातील बातम्यांमुळे या सणाची चमक आणखी वाढली आहे. 4 मार्च 2026 रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. जागतिक अनिश्चितता आणि मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सुरक्षित आश्रयस्थानांकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढल्याने किमती नवीन उंचीवर पोहोचल्या आहेत. भारतीय बाजारात आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या किमतीत तेजी दिसून येत आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आणि किरकोळ बाजारात तेजीचे वातावरण दिसून येत आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.67 लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे. जागतिक स्तरावर स्पॉट सोन्याची किंमत प्रति औंस $5394 पर्यंत पोहोचल्याने त्याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर होत आहे.
24 कॅरेट सोने (शुद्ध सोने): ₹163650 ते ₹167610.
22 कॅरेट सोने (दागिन्यांचे सोने): ₹150013 ते ₹153640
18 कॅरेट सोने: सुमारे ₹125710
चांदीचा दर: ₹371630 ते ₹394900 प्रति किलो.
कराचा परिणाम: वरील दर हे बेस प्राईस (Base Price) आहेत. दागिने खरेदी करताना त्यावर ३% जीएसटी (GST) आणि मेकिंग चार्जेस (घडणावळ) अतिरिक्त लागतात.
दरांमध्ये तफावत: स्थानिक सराफा बाजार आणि ज्वेलर्सनुसार (उदा. Chandukaka Saraf) दरांमध्ये काही रुपयांची तफावत असू शकते.
घटक: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडी, डॉलरचे मूल्य आणि सोन्याची मागणी यावर हे दर अवलंबून असतात
मंगळवारच्या घसरणीमागे अमेरिकन डॉलरची ताकद ही सर्वात मोठी चालक होती. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावा असूनही डॉलर एका महिन्याच्या उच्चांकावर पोहोचला. डॉलर मजबूत झाल्यावर सोने सामान्यतः त्याची चमक गमावते. तथापि, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याची भीती महागाईच्या चिंतेला बळकटी देते, जी दीर्घकाळात सोन्यासाठी आधारभूत ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता 18 मार्च रोजी होणाऱ्या यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीवर आहे. यावेळी व्याजदर अपरिवर्तित राहतील असे तज्ञांचे मत आहे. सीएमई फेडवॉच टूलनुसार, जूनमध्ये दर स्थिर राहण्याची ६०% शक्यता आहे. जोपर्यंत व्याजदर कमी होत नाहीत तोपर्यंत बाजारात अशीच अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.
सोन्यासोबतच, चांदीनेही आज गुंतवणूकदारांना आनंद दिला. औद्योगिक मागणीमुळे चांदीचे भाव प्रति किलोग्रॅम ₹2.65 लाखांवर पोहोचले आहेत. काही शहरांमध्ये चांदीच्या किमती ₹2000 ते ₹3000 ने वाढल्या आहेत.