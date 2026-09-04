/Gold Price Today: जन्माष्टमीच्या दिवशी सोने आणि चांदीचे भाव वधारले! पाहा आजचे दर

Gold Price Today on 4th September 2026 : कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी सोन्याच्या दरातील घसरणीला ब्रेक लागला असून देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आज सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. 24 कॅरेटसोबतच 22 कॅरेट सोन्याचे दरही वर गेले आहेत. चांदीच्या किमतीतही आज तेजी पाहायला मिळत आहे. 4 सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,55,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर मुंबईत 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. भू-राजकीय परिस्थितीतील वाढता तणाव आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल यामुळे सोन्याला मागणी कायम आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डचा भाव 4,443.93 डॉलर प्रति औंस आहे.
दरम्यान, Goldman Sachs ने 2026 च्या अखेरपर्यंत सोन्याचा भाव 4,900 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जगभरातील केंद्रीय बँका सोन्याची खरेदी सुरू ठेवत असल्याने सोन्याच्या किमतींना आणखी आधार मिळू शकतो.
(दर प्रति 10 ग्रॅम असून शहर, ज्वेलर्स, GST आणि मेकिंग चार्जनुसार अंतिम किंमत बदलू शकते.)
सोन्याबरोबरच चांदीच्या किमतीतही आज तेजी दिसून आली. 4 सप्टेंबरच्या सकाळी चांदीचा भाव 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा भाव सध्या 65.77 डॉलर प्रति औंस आहे. याआधी 3 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात तब्बल 3,400 रुपयांची, तर चांदीच्या दरात 5,000 रुपयांची वाढ झाली होती.
देशांतर्गत सोन्या-चांदीच्या दरावर केवळ सणासुदीची मागणीच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरची स्थिती, भू-राजकीय घडामोडी आणि केंद्रीय बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी यांसारख्या अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो.