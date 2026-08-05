/Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या 18K, 22K, 24K सोन्या आणि चांदीचे आजचे भाव

Gold-Silver Price Today 5 August 2026: सणासुदीचा हंगाम आणि लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आज सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून, चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे. त्यामुळे दागिने किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे ताजे दर जाणून घ्या.
आज सोन्याच्या दरात मोठा बदल झालेला नसला तरी किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट सोन्याचा दर काल प्रति 10 ग्रॅम ₹1,44,000 होता, तो आज ₹1,43,990 वर आला असून, दरात ₹10 ची घट झाली आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव काल ₹1,32,000 प्रति 10 ग्रॅम होता. आज तो ₹1,31,990 इतका नोंदवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे 18 कॅरेट सोन्याची किंमत कालच्या ₹1,08,000 वरून आज ₹1,07,990 प्रति 10 ग्रॅम इतकी झाली आहे. एकंदरीत पाहता, आज सोन्याच्या बाजारात मोठी चढ-उतार दिसून आलेली नाही. सर्व कॅरेटच्या सोन्याच्या दरात केवळ ₹10 ची किरकोळ घसरण झाली असून, दर जवळपास कालच्या पातळीवरच स्थिर आहेत.
चांदीच्या किमतीत आज कोणताही बदल झालेला नाही. एक किलो चांदीचा दर ₹2,34,900 इतकाच कायम आहे.
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स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार शहरागणिक सोन्याच्या दरात किंचित फरक दिसून येतो.
दिल्ली
24 कॅरेट – ₹1,43,990
22 कॅरेट – ₹1,31,990
मुंबई
24 कॅरेट – ₹1,43,840
22 कॅरेट – ₹1,31,850
चेन्नई
24 कॅरेट – ₹1,44,150
22 कॅरेट – ₹1,32,140
कोलकाता
24 कॅरेट – ₹1,43,890
22 कॅरेट – ₹1,31,900
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