  • भारत
  • Gold Silver Rate: खुशखबर! एका झटक्यात चांदी तब्बल 25,000 नी स्वस्त तर सोन्याचा भाव 4,000 ने उतरला; नवीन दर पहा

Gold Silver Rate: खुशखबर! एका झटक्यात चांदी तब्बल 25,000 नी स्वस्त तर सोन्याचा भाव 4,000 ने उतरला; नवीन दर पहा

Gold Price Today in India 5 February 2026: सलग दोन दिवसांच्या वाढीनंतर आज सोन्याची चमक कमी झाली आहे आणि चांदी देखील स्वस्त झाली आहे. खरेदीला जाण्यापूर्वी, तुमच्या शहरांमध्ये २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेट सोन्याच्या सध्याच्या किमती जाणून घ्या   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 5, 2026, 12:40 PM IST
Gold Silver Rate: खुशखबर! एका झटक्यात चांदी तब्बल 25,000 नी स्वस्त तर सोन्याचा भाव 4,000 ने उतरला; नवीन दर पहा

What are the Gold-Silver Rates Today: गेल्या दोन दिवसांच्या जोरदार तेजी नंतर आज सराफा बाजारात अचानक मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. सोन्याची झळाळी फिकी पडली असून चांदीत तर थेट मोठा झटका बसला आहे. 5 फेब्रुवारी रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये तीव्र चढ-उतार पाहायला मिळत असून, गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार दोघांसाठीच हा महत्त्वाचा दिवस ठरतोय.

सोन्याचा भाव घसरला, चांदीत मोठी घसरण

राजधानी दिल्लीमध्ये मागील दोन दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹6,270 ने वाढला होता, तर 22 कॅरेट सोनं ₹5,750 ने महागलं होतं. मात्र आज चित्र पूर्णपणे बदललं आहे.

आज:

  • 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹5,020 नी स्वस्त झालं
  • 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम ₹4,600 नी घसरलं

चांदीत तर याहून मोठी घसरण झाली आहे. दिल्लीमध्ये आज एक किलो चांदीचा दर ₹20,000 नी घसरला आहे. रेकॉर्ड उच्चांक गाठल्यानंतर चांदी आता तब्बल ₹1.73 लाखांनी स्वस्त झाली आहे.

देशातील प्रमुख शहरांमधील आजचे सोन्याचे दर (10 ग्रॅम)

दिल्ली: 24 कॅरेट ₹1,54,570, 22 कॅरेट  ₹1,41,700, 18 कॅरेट ₹1,15,970

मुंबई: 24 कॅरेट  ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट  ₹1,15,820

कोलकाता: 24 कॅरेट  ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550 18 कॅरेट ₹1,15,820

चेन्नई : 24 कॅरेट₹1,56,220, 22 कॅरेट ₹1,43,220, 18 कॅरेट ₹1,22,500

बेंगळुरू: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट ₹1,15,820

हैदराबाद: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट ₹1,15,820

चांदी पुन्हा घसरली

चांदीच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांत मोठी अस्थिरता पाहायला मिळतेय. सलग दोन दिवसांत ₹70,000 नी घसरल्यानंतर 4 फेब्रुवारीला चांदी ₹40,000 नी वाढली होती. मात्र आज पुन्हा घसरण झाली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

