Gold Silver Rate: खुशखबर! एका झटक्यात चांदी तब्बल 25,000 नी स्वस्त तर सोन्याचा भाव 4,000 ने उतरला; नवीन दर पहा

What are the Gold-Silver Rates Today: गेल्या दोन दिवसांच्या जोरदार तेजी नंतर आज सराफा बाजारात अचानक मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. सोन्याची झळाळी फिकी पडली असून चांदीत तर थेट मोठा झटका बसला आहे. 5 फेब्रुवारी रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये तीव्र चढ-उतार पाहायला मिळत असून, गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार दोघांसाठीच हा महत्त्वाचा दिवस ठरतोय.
राजधानी दिल्लीमध्ये मागील दोन दिवसांत 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹6,270 ने वाढला होता, तर 22 कॅरेट सोनं ₹5,750 ने महागलं होतं. मात्र आज चित्र पूर्णपणे बदललं आहे.
आज:
चांदीत तर याहून मोठी घसरण झाली आहे. दिल्लीमध्ये आज एक किलो चांदीचा दर ₹20,000 नी घसरला आहे. रेकॉर्ड उच्चांक गाठल्यानंतर चांदी आता तब्बल ₹1.73 लाखांनी स्वस्त झाली आहे.
दिल्ली: 24 कॅरेट ₹1,54,570, 22 कॅरेट ₹1,41,700, 18 कॅरेट ₹1,15,970
मुंबई: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट ₹1,15,820
कोलकाता: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550 18 कॅरेट ₹1,15,820
चेन्नई : 24 कॅरेट₹1,56,220, 22 कॅरेट ₹1,43,220, 18 कॅरेट ₹1,22,500
बेंगळुरू: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट ₹1,15,820
हैदराबाद: 24 कॅरेट ₹1,54,420, 22 कॅरेट ₹1,41,550, 18 कॅरेट ₹1,15,820
चांदी पुन्हा घसरली
चांदीच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांत मोठी अस्थिरता पाहायला मिळतेय. सलग दोन दिवसांत ₹70,000 नी घसरल्यानंतर 4 फेब्रुवारीला चांदी ₹40,000 नी वाढली होती. मात्र आज पुन्हा घसरण झाली आहे.