English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold, Silver Price Today, 5 March 2026: होळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे नवे भाव

Gold, Silver Price Today, 5 March 2026: होळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे नवे भाव

Gold Price Today in India 5 March 2026: सोने आणि चांदीच्या किंमती पुन्हा एकदा घसरलेल्या दिसत आहेत. वाढल्या आहेत. 5 मार्च रोजी अर्थात आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 5, 2026, 09:22 AM IST
Gold, Silver Price Today, 5 March 2026: होळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे नवे भाव
Gold Silver Price Today 5 March Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Updated

What are the Gold-Silver Rates Today: होळीच्या सणानंतर देशात सोन्याच्या किमतीत थोडी घसरण दिसून येत आहे. ५ मार्चच्या सकाळी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,६४,६५० रुपयांवर पोहोचला आहे. तर मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,६४,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये सध्या २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५०,७९० रुपये आहे. त्याच वेळी २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,६४,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतकी आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली आहे. स्पॉट गोल्डची किंमत ०.८ टक्क्यांनी वाढून ५,१७६.६९ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचली आहे. तसेच एप्रिल डिलिव्हरीसाठी यूएस गोल्ड फ्युचर्समध्येही सुमारे १ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ५,१८६.३० डॉलर प्रति औंसवर गेले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरुद्ध हवाई हल्ले केल्यानंतर मध्यपूर्वेत तणाव वाढला. त्यानंतर इराणनेही मिसाइल आणि ड्रोनद्वारे इस्रायलवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले. या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात सोन्याच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसत आहे.

देशातील प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम):

दिल्ली: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०

मुंबई: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००

अहमदाबाद: २२ कॅरेट – ₹१,५०,८४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५५०

चेन्नई: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००

कोलकाता: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००

हैदराबाद: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००

जयपूर: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०

भोपाल: २२ कॅरेट – ₹१,५०,८४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५५०

लखनऊ: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०

चंदीगड: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०

चांदीचे दर:

५ मार्चच्या सकाळी चांदीच्या किमतीतही किंचित घट झाली आहे. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो २,८४,९०० रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा स्पॉट भाव १.२ टक्क्यांनी वाढून ८४.४३ डॉलर प्रति औंस इतका झाला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

  • होळीनंतर ज्वेलरी खरेदीत थोडी मंदी आल्यामुळे सोन्याच्या किमतीत हलकी घसरण दिसत आहे.
  • डॉलर मजबूत झाल्यास सोन्याच्या दरांवर दबाव येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
  • लग्नसराईचा हंगाम जवळ आल्याने पुढील काही आठवड्यांत सोन्याची मागणी पुन्हा वाढू शकते.
  • जागतिक स्तरावर भूराजकीय तणाव कायम राहिल्यास सोन्याच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात.
  • गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत असल्याने बाजारात त्याची मागणी स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
  • सोन्याचे दर शहरानुसार स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि ज्वेलर्सच्या मार्जिनमुळे थोडेफार बदलू शकतात.
  • ज्वेलरी खरेदी करताना ग्राहकांनी हॉलमार्क असलेले सोनेच खरेदी करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

आजी आहे की वैरीण! 4 वर्षांच्या नातवाने पिचकारीने भिजवलं म्ह...

नागपूर