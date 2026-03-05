Gold, Silver Price Today, 5 March 2026: होळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! जाणून घ्या आजचे नवे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: होळीच्या सणानंतर देशात सोन्याच्या किमतीत थोडी घसरण दिसून येत आहे. ५ मार्चच्या सकाळी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,६४,६५० रुपयांवर पोहोचला आहे. तर मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,६४,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये सध्या २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५०,७९० रुपये आहे. त्याच वेळी २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,६४,५०० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतकी आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली आहे. स्पॉट गोल्डची किंमत ०.८ टक्क्यांनी वाढून ५,१७६.६९ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचली आहे. तसेच एप्रिल डिलिव्हरीसाठी यूएस गोल्ड फ्युचर्समध्येही सुमारे १ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ५,१८६.३० डॉलर प्रति औंसवर गेले आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरुद्ध हवाई हल्ले केल्यानंतर मध्यपूर्वेत तणाव वाढला. त्यानंतर इराणनेही मिसाइल आणि ड्रोनद्वारे इस्रायलवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले. या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात सोन्याच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
दिल्ली: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०
मुंबई: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००
अहमदाबाद: २२ कॅरेट – ₹१,५०,८४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५५०
चेन्नई: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००
कोलकाता: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००
हैदराबाद: २२ कॅरेट – ₹१,५०,७९० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५००
जयपूर: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०
भोपाल: २२ कॅरेट – ₹१,५०,८४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,५५०
लखनऊ: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०
चंदीगड: २२ कॅरेट – ₹१,५०,९४० | २४ कॅरेट – ₹१,६४,६५०
५ मार्चच्या सकाळी चांदीच्या किमतीतही किंचित घट झाली आहे. सध्या चांदीचा दर प्रति किलो २,८४,९०० रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा स्पॉट भाव १.२ टक्क्यांनी वाढून ८४.४३ डॉलर प्रति औंस इतका झाला आहे.